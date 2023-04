WTA-Turnier in Stuttgart: Maria nach Krimi im Achtelfinale

Tatjana Maria hat sich beim WTA-Turnier in Stuttgart dramatisch in die nächste Runde gekämpft. In ihrem Auftaktmatch gewann die 35-Jährige aus Bad Saulgau trotz eines Leistungsabfalls nach dem ersten Satz letztlich mit 6:2, 4:6, 7:6 (7:4) gegen die Schweizer Qualifikantin Ylena In-Albon. Maria, die zuletzt beim Turnier in Bogota/Kolumbien ihren dritten WTA-Titel gewann, trifft im Achtelfinale auf die an Position vier gesetzte Französin Caroline Garcia.

Mit Jule Niemeier steigt am Mittwoch die letzte deutsche Starterin ins Hauptfeld des mit 780.637 Dollar dotierten Sandplatzturniers ein. Die Dortmunderin trifft in ihrem Erstrundenmatch auf Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan. Qualifikantin Tamara Korpatsch (Hamburg) war am Montag in der Auftaktrunde mit 6:3, 4:6, 0:6 an der Spanierin Cristina Bucsa gescheitert.