Testen Sie die neue „Razor Soft“ von Tecnifibre

Exklusiver Saitentest für tennis MAGAZIN-Leser und -Leserinnen: Tecnifibre bietet Ihnen die Möglichkeit, die neue „Razor Soft“ auszuprobieren. Die Lieblingssaite von Daniil Medvedev besticht durch ihre Ausgewogenheit.

Erst im 20. Match riss die Serie. Daniil Medvedev eilte im Februar und März von Sieg zu Sieg, holte die Titel in Rotterdam, Doha und Dubai. In Indian Wells kam er bis ins Finale, das er schließlich gegen Carlos Alcaraz verlor. „Jede Serie geht irgendwann zu Ende“, sagte er danach in seiner gewohnt lapidaren Art.

Ein Grund für seine wiedergefundene Form, nachdem Medvedev die Saison 2022 mit vier Niederlagen hintereinander beendet hatte: Er spielt seit Jahresbeginn eine neue Saite seines Ausrüsters Tecnifibre. Die Razor Soft, die im April auf den Markt gekommen ist, überzeugte Medvedev bei Testmatches auf Anhieb. Während seiner Vorbereitung auf die neue Saison fragte Medvedev bereits bei Tecnifibre an, ob er noch mehr Sets der neuen Saite erhalten könnte.

Der französische Saitenspezialist, der sich längst zu einem Vollausstatter in der Szene etabliert hat, lieferte natürlich. Allerdings war man auch überrascht, dass Medvedev ausgerechnet mit der Razor Soft so gut zurechtkam. „Ursprünglich war die Saite für den breiten Markt konzipiert worden, nicht explizit für Profis“, erklärt Mark Holldorf, Marken-Manager für Deutschland und Österreich bei Tecnifibre.

Razor Soft spricht große Zielgruppe an

Umso größer ist nun die Zielgruppe für die Razor Soft. Entsprechende Daten lieferte auch das Tecni-Lab von Tecnifibre, das Daten von 3.000 Spielern und Spielerinnen jeden Niveaus sammelt. Die Erfolgsformel der Razor Soft: Sie fühlt sich eher weich im Treffpunkt an, liefert aber eine überragende Kontrolle. „Die Saite entlastet den Arm und sorgt gleichzeitig für eine enorm hohe Präzision“, beschreibt es Medvedev.

Infos: Razor Soft Hersteller: Tecnifibre

Farbe: Anthrazit

Konstruktion: Monofile Polyestersaite mit PU-Additiven

Durchmesser (in mm): 1,20; 1,25; 1,30

Preise: 12m-Set: 19,99€; 200m-Rolle: 199,99€

Infos: www.tecnifibre.com/de/tennis/

Wie kriegen die Franzosen das hin? Eine monofile Polyestersaite („Poly“), die sich gleichzeitig extrem soft und trotzdem ­kontrolliert spielen lässt, ist eigentlich ein Widerspruch an sich. Der Clou: ­Tecnifibre hat es geschafft, die Kunststoffarten Poly­ester und Polyurethan (in Form sogenannter „PU-Additive“) miteinander zu verschmelzen. Eigentlich ­stoßen sich beide Stoffe ab. Ihr Zusammenwirken in der Razor Soft sorgt nun dafür, dass Tecnifibre eine neue Saiten­art im Bereich der Polys kreiert hat.

Razor Soft ist die erste Poly mit PU-Additiven

Polyurethan ist weich, elastisch und schockabsorbierend. Es wird eigentlich nur bei Multifilamentsaiten („Multis“) verwendet – eine Saitenart, die Tecnifibre ab 1980 maßgeblich entwickelte. Multis sind Komfortsaiten, die den Aufbau von Naturdarmsaiten mit ­Kunstfasern – vor allem aus Polyurethan – imitieren. ­Insofern verfügt Tecnifibre über das Know-how rund um ­Polyurethan. Das dürfte geholfen haben, um nun die erste Poly mit ­PU-Additiven auf den Markt gebracht zu haben.

Für ­Laurent Blary, globaler Produkt­manager bei Tecnifibre, zeichnet sich die Razor Soft dadurch aus, dass sie „deutlich weniger steif“ als andere Polys ist. Dadurch „erhöht sich die Armschonung“ und sie „eignet sich für jeden Spielertyp“, so Blary. Eine speziell von Tecnifibre entwickelte Poly­esterart („High Modulus Polyester“) sorgt für große Kontrolle und langanhaltende Spieleigenschaften auf hohem Level mit geringem Spannungsabfall. „Die Razor Soft verfügt über eine hohe Leistungs-Lebensdauer“, nennt das Blary. Auch ein Aspekt, den Medvedev nun zu schätzen weiß.

So können Sie die Razor Soft von Tecnifibre testen

Tecnifibre bietet 50 tennis ­MAGAZIN-Lesern und -Leserinnen die Gelegenheit, die neue Razor Soft im Durchmesser von 1,25 Millimetern auszuprobieren. Jeder, der die Saite testet, kann danach sogar noch eine von drei 200-Meter-Saitenrollen der Razor Soft gewinnen. Dafür muss man nur online einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Wer an dem Spieltest teilnehmen will, muss nur dieses Formular ausfüllen: