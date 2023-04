Unboxing & Gewinnspiel: Babolat Propulse Fury 3

tennis MAGAZIN hat den Babolat Propulse Fury 3 genauer unter die Lupe genommen. Was den Tennisschuh ausmacht und wie ihr ihn selbst spielen könnt, erfahrt ihr im Video.

Anfang des Jahres 2023 kam der Babolat Propulse Fury 3 auf den Markt. Wie der Name schon verrät, handelt es sich um die dritte Edition des Modells. In Zusammenarbeit mit dem Reifenhersteller Michelin wurde der Schuh entwickelt und in einigen Details verbessert.

Beispielsweise hat Babolat die Form der Sohle komplett überarbeitet. Ziel des Ganzen: die Stabilisierung des Fußes. Vor allem Spieler mit aggressiver Beinarbeit, die viel Energie beim Schlag aufwenden, sollen so einen sicheren Halt haben.

Laut Babolat sind drei Faktoren im neuen Modell besonders wichtig:

– Halt

– Komfort

– Haltbarkeit

Wie genau man das merkt und an welchen Einzelheiten Babolat gefeilt hat, erfahrt ihr im Unboxing-Video.

Mitmachen & den Babolat Propulse Fury 3 gewinnen

Wenn ihr den Schuh selbst spielen wollt, habt ihr die Chance, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Falls ihr Schuhgröße 43 habt, könnt ihr das Herrenmodell gewinnen, indem ihr das untenstehende Formular bis zum 19. Mai 2023 ausfüllt.