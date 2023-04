tennis MAGAZIN Fashion-Week: Alle Outfits

Über eine Woche haben wir euch die Mode-Trends für den Tenniscourt im Sommer vorgestellt. Hier findet ihr noch mal eine Zusammenfassung unserer Fashion-Week.

Fotos: Joshua Zettelmeier

Neun Bekleidungshersteller haben 2023 an unserem Modespecial teilgenommen und der tennis MAGAZIN-Redaktion verschiedene Looks zukommen lassen. Wir zeigen euch in einer kleinen Übersicht, welche Marken und Outfits wir geshootet haben. Viel Spaß beim Stöbern. Wir freuen uns auf euer Feedback: Welches Outfit hat euch am besten gefallen? Ist vielleicht sogar eines in eurem Online-Einkaufswagen gelandet? Wir sind gespannt!

Hier findet ihr eine Zusammenfassung von unserem Shooting und allen Outfits:

Dunlop

Für das tennis MAGAZIN-Modespecial hat Dunlop gleich zwei Damen-T-Shirts passend zum Rock eingesendet. Die Herren wurden in schwarz-weiß ausgestattet. Beide Outfits haben farbliche Akzente. Jeweils über die Brust und am Hosen- bzw. Rockbein sind bunte Details zu sehen, die den Dresses einen trendigen Touch geben.

Erima

tennis MAGAZIN hat ein blaues und ein graues Damen- bzw. Herrendress zugesendet bekommen. Das Fazit: gefällt uns und ist vielseitig einsetzbar.

Sportkind

Die von Sportkind eingesendeten Outfits sind traditionsbewusst einfarbig. Das Herren-Dress ist schlicht weiß. Dagegen sehr auffällig ist der smaragdgrüne Damenlook.

30 Love & Asics

Als tennis MAGAZIN die Dresses anprobiert, sind wir uns einig: Ziel erreicht! Die 30-Love-Outfits laden definitiv zum Wohlfühlen auf dem Platz ein. Das uns zugesendete Damendress von Asics ist schlicht mit blauen Farbstreifen gehalten.

Head

Auch tennis MAGAZIN hat Outfits für das ganze Team zugesendet bekommen. Wir finden: Die aktuelle DTB-Kollektion ist absolut farbenfroh und vielfältig. Ob Jacke, T-Shirt, Rock, Shorts oder lange Hose: Alle Teile lassen sich super kombinieren.

Lacoste

Ein echter Hingucker ist das schlichte, aber akzentuierte Herren-Outfit von Lacoste. Traditionell in Weiß gehalten mit hell- und navyblauen sowie violetten Details an den Armen. Auffällig bei dem Lacoste-Kleid ist nicht nur die Farbe Gelb mit violetten Elementen (auch die Unterziehhose ist knallig in lila), sondern auch die Passform.

Mizuno

Für das tennis MAGAZIN-Modespecial 2023 hat unsere Redaktion farbenfrohe Dresses erhalten. Besonders das Damenoutfit, bestehend aus einem hellblauen Rock, T-Shirt und einer weißen Jacke leitet die Sommersaison farblich perfekt ein.

Tecnifibre

Egal, ob man sie auf oder neben dem Platz trägt: Die Tecnifibre-Looks sind einfach klassisch, léger und trendig. Alle Teile bieten Bewegungsfreiheit und können auch in der Freizeit getragen werden.

