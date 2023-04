Regen in München: Zverev spielt erst Donnerstag

Alexander Zverev wartete erst vergeblich, am späten Nachmittag wurde er dann erlöst. Als kurz nach 13.00 Uhr wie erwartet der Regen einsetzte, ging beim ATP-Turnier in München nichts mehr. Das Match zwischen der deutschen Nummer eins und Christopher O’Connell (Australien) wurde schließlich wie weitere Duelle um kurz nach 17.30 Uhr auf Donnerstag verschoben – Zverevs 26. Geburtstag. Allerdings: auch dann soll es wieder regnen.

Das erste Match auf dem Centre Court zwischen Daniel Altmaier (Kempen) und dem Russen Aslan Karazew hatte am Mittwoch noch planmäßig begonnen, musste beim Stand von 0:3 im dritten Satz abgebrochen werden. Der vorgesehene Spielplan war aufgrund des anhaltenden Regens danach nicht mehr zu halten. Auch Oscar Otte (Köln), Zverevs möglicher Gegner im Viertelfinale, wird erst am Donnerstag gegen Flavio Cobolli spielen. Er bestreitet das erste Match auf Court 1.

Altmaier soll am Donnerstag ab 10.30 Uhr sein Match zu Ende spielen, danach steigt Titelverteidiger Holger Rune (Dänemark) in seinem Achtelfinale gegen Yannick Hanfmann (Karlsruhe) in das Turnier ein. Im Anschluss ist das Match von Zverev angesetzt, gefolgt vom ersten Auftritt des an Nummer zwei gesetzten Weltranglistenzehnten Taylor Fritz (USA).