Zeitsprung: Das Dopinggeständnis von Maria Sharapova

Vor zehn Jahren, am 7. März 2016, löste Maria Sharapova einen großen Knall im Tennis aus. Auf einer skurrilen Pressekonferenz räumte die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin ein Dopingvergehen ein.

Als Maria Sharapova am 7. März 2016 in einem Hotel in Los Angeles eine Pressekonferenz einberief, dachte man an ein mögliches Karriereende oder an eine neue Geschäftsidee der ehemaligen Weltranglistenersten. Stattdessen überraschte Sharapova mit der Aussage, dass sie nach dem verlorenen Australian-Open-Viertelfinale gegen Serena Williams im Januar 2016 positiv auf das Dopingmittel Meldonium getestet wurde.

Maria Sharapova: „Ich habe nicht auf die Liste geschaut”

„Ich habe einen großen Fehler gemacht“, räumte die Russin ein. Sie habe zehn Jahre lang das Herzmittel Meldonium genommen, das bis Ende 2015 nicht auf der Dopingliste gestanden hatte. „Ich habe nicht auf die Liste geschaut“, erklärte Sharapova im Hinblick darauf, dass Meldonium, eine Art „Lifestyle-Droge“ in Russland, mit Beginn 2016 auf die Dopingliste gesetzt wurde.

Sharapovas Geständnis löste einen großen Knall in der Tennisszene aus. Dass die Russin mit dem positiven Befund offensiv umging, sich der Öffentlichkeit stellte und nicht wie andere Dopingsünder nach Erklärungen suchte, brachten ihr immerhin einige Sympathiebekundungen ein. Dennoch gab es auch reichlich Gegenwind von Spielerinnen und Spielern.