Zum 40. Geburtstag: 40 Zitate von oder über Anna Kournikova

Heute, am 7. Juni, feiert Anna Kournikova ihren 40. Geburtstag. Wir blicken zurück auf die schillernde und kurze Tenniskarriere der Russin mit ihren besten Zitaten.

Wenn die Frage gestellt wird, wer der erfolgreichste Spieler oder die erfolgreichste Spielerin im Tennis ist, die keinen ATP- oder WTA-Titel gewinnen konnte, dann steht ihr Name ganz oben auf der Liste: Anna Kournikova. Die Karriere der Russin war kurz, aber eindrucksvoll. Kournikova ist bis heute eine der prägendsten Figuren im Damentennis, weil sie es von Anfang an verstand, sich als Marke zu inszenieren.

Dass sie keinen WTA-Titel im Einzel in ihrer Vita stehen hat, sicherten ihr den Spott und den Mythos einer schlechten Spielerin, die nur gut aussieht, aber nichts gewinnt. Wie gut Kournikova tatsächlich war? Nummer 8 im WTA-Ranking, Halbfinale in Wimbledon als 16-Jährige, vier WTA-Finals. Zwischen Mai 1996 und Oktober 1998 verlor Kournikova nie gegen eine in der Weltrangliste schlechter platzierte Spielerin. Im Doppel war die Russin sogar die Nummer eins der Welt und gewann zwei Grand-Slam-Turniere. Kournikova spielte ihr letztes Match auf der WTA-Tour bereits im Alter von 21 Jahren. Zahlreiche Verletzungen machten die Fortsetzung der Karriere unmöglich.

Kournikova fand abseits des Tennisplatzes ihr Glück. Seit 2001 ist sie mit dem Popsänger Enrique Iglesias liiert. Das Paar hat drei Kinder. Zu ihrem heutigen 40. Geburtstag gratulieren wir mit 40 Zitaten von oder über Anna Kournikova.

„Ich bin hübsch, berühmt und atemberaubend“

„Es reicht nicht, nur eine gute Tennisspielerin oder lediglich ein hübsches Mädchen zu sein, um im Proficircuit Erfolg zu haben. Es gehören viele Dinge dazu – Talent, Aussehen, Intelligenz und das gewisse Etwas“

„Sie ist so sexy, wie eine 16-Jährige nur sein kann“ (Chris Evert)



„Du hast zwar gewonnen, aber ich bin viel hübscher und kann viel mehr Geld verdienen als du“ (Anna Kournikova zu Martina Hingis nach der 0:6-0:6-Niederlage in der Juniorinnenkonkurrenz bei den US Open 1994)

„Leute denken, dass ich dumm sein müsste, weil ich blond bin. Aber die Blonden sind die Cleversten“

„Meine Beine sind halt länger als die der anderen. Deswegen wirken meine Tennisröcke immer kürzer.“

„Der beste russische Export seit Wodka“ (The Mirror)

„Eine Kopie ist nie so gut wie das Original“

„Ich bin wie ein teures Menü. Du kannst es dir anschauen, aber du kannst es dir nicht leisten“

„Mein Freund muss mich, meine Bedürfnisse und mein striktes Regiment verstehen. Ich gehe nicht später ins Bett als 22 Uhr, außer ich spiele ein Turnier. Und ich dusche viermal am Tag, nach Training und Matches“

„Wenn sie ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hätte, wäre sie die bekannteste Athletin aller Zeiten geworden“ (Charlie Pasarell, Hall-of-Fame-Mitglied)

„Die Leute fragen mich, ‚warum musst du hübsch auf dem Platz aussehen? Warum nicht nur einfach spielen?‘ Aber für mich ist es wie im Theater, wann immer ich auf dem Platz stehe, da muss ich mich selbst zum Ausdruck bringen. Warum muss ich hässlich aussehen, nur weil ich eine Athletin bin?“

„Only the balls should bounce!” (Werbekampagne eines Sport-BH-Herstellers mit Anna Kournikova)

„Kein Mensch würde sich für mich interessieren, wenn ich nicht auch gut spielen würde. Ich bin schließlich die Nummer zwölf der Welt“

„Sie ist eine arrogante Diva“ (Patty Schnyder)

„Ich habe viele Freunde. Ich möchte, dass ihr das schreibt. In jedem Land, das ich besuche, habe ich einen Auserkorenen, und ich küsse sie alle“

„Ich bin immer noch Jungfrau. Ich erlaube niemandem nicht mal einen kurzen Blick auf mein Bett“

„Und am siebten Tag schuf Gott Anna K.“ (Plakat bei den Australian Open)

„Ich hasse Damentennis. Aber Anna würde ich sogar zwei Stunden beim Federball zuschauen“ (Richard Krajicek)

„Als ich zwölf war, wollte jedes kleine Mädchen in Russland das Haar so tragen wie ich und ebenfalls Tennis spielen“

„Bis zu meinem 18. Geburtstag will ich 5 bis 15 Millionen Dollar an Preisgeld und Werbeeinnahmen verdient haben“ (Die 13-jährige Anna Kournikova 1995. Wenige Jahre später betrug ihr geschätztes Einkommen 11 Millionen Dollar – pro Jahr.)

„Anna hat mehr Zuschauer im Training als ich in einem Match“ (Lindsay Davenport)

„Für die WTA ist Anna ein blondes Geschenk des Himmels“ (Nathalie Tauziat in ihrer Biografie)

„Ich würde gerne eine eigene Webseite haben, aber alle meine Namen sind besetzt“

„Für gewöhnlich fliegt sie so schnell aus dem Turnier, dass der Chauffeur den Motor vor dem Eingang gleich laufen lässt“ (The Daily Telegraph)

„Warum haben die Leute Angst vorm Älterwerden? Man fühlt sich klüger und kennt sich selbst besser. Möchte man das für eine weichere Haut aufgeben? Ich nicht!“

„Sie ist sehr hübsch, aber ich bin mir sicher, sie würde lieber die Seiten mit mir tauschen, wenn sie könnte, und vier Grand-Slam-Titel haben“ (Martina Hingis, 1998)

„Meine Brüste sind ziemlich gut, weil sie nicht herabhängen. Sie sind fest und perfekt“

„Als ernsthafte Tennisspielerin ist es für sie nun zu Ende. Sie ist nun ein Tennis-Model” (Ex-Profi Gene Scott, 2002)

„Ich bin nicht Venus Williams, ich bin nicht Serena Williams. Ich bin feminin. Ich möchte nicht wie sie aussehen. Ich bin nicht maskulin wie sie“ (Anna Kournikova, 2001)

„Ich bin nicht die nächste Kournikova. Ich möchte Matches gewinnen“ (Maria Sharapova, 2003)

„Anna hatte nie ein Idol. Sie ist ihr eigenes Idol“ (Nick Bollettieri)



„Ich bin nicht verheiratet, nicht schwanger, hatte keine Brustvergrößerung und kein Botox in den Lippen. Noch Fragen?“

„Ich gehe gerne in die Kirche. Es ist so nett und friedlich drinnen. Du kommst raus und fühlst dich sauber. Alles Schmutzige ist weg.“

„In zehn Jahren von jetzt an wird es nicht genug sein, dass wir als Damen nur Tennis spielen. Die Öffentlichkeit will mehr sehen. Wir sind der Besitz der Öffentlichkeit. Sie machen uns zu Stars und lassen uns Geld verdienen. In etwa zehn Jahren wird jede Frau ‚oben ohne’ spielen“ (Anna Kournikova, 1998)

„Alle Spielerinnen spielen härter gegen sie, damit sie bemerkt, dass es auf dem Platz nutzlos ist, wenn man die Schönste ist. Wenn ihre Ergebnisse genauso beeindruckend sind wie ihre Schönheit, wird sie die am meisten vergötterte Spielerin in der Geschichte sein. Aber wenn sie versagt, wird das System sie zerquetschen“ (Nathalie Tauziat in ihrer Biografie)



„Mein Manager will, dass ich mich wie eine Nonne anziehe. Ich möchte mich aber wie ein Teenager anziehen“

„Gott gibt denjenigen alles, die früh aufstehen“

„Es stimmt, dass ich immer versuche, so verführerisch wie möglich zu sein. Aber ich wäre nicht hier, wenn ich kein Tennis spielen könnte“

„Betrachte ich mich selbst als sexy? Es hängt davon ab, wie ich mich fühle. Wenn ich glücklich im Inneren bin, ist es das, wo ich mich am sexiesten fühle”