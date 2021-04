Zverev sagt Start in Marbella ab

Köln (SID) – Alexander Zverev muss seinen Start in die Sandplatzsaison verschieben. Der Tennisstar aus Hamburg sagte seine Teilnahme am ATP-Turnier im spanischen Marbella ab Ostermontag kurzfristig wegen einer Verletzung ab. Dies gaben die Organisatoren bekannt, ohne Details zu nennen. Nun dürfte sein Sand-Auftakt in Monte Carlo ab dem 11. April erfolgen.

Zverev (23), Nummer sieben der Weltrangliste, hatte erst am Freitag eine Wildcard für Marbella angenommen und wäre an der Südküste Spaniens die Nummer eins der Setzliste gewesen.

Auf dem Weg zu den French Open in Paris (ab 23. Mai) sind die drei Sandplatz-Masters in Monte Carlo, Madrid und Rom die wichtigsten Stationen. Auch bei den BMW Open in München (ab 26. April), die Zverev bereits zweimal gewonnen hat, steht die deutsche Nummer eins im Teilnehmerfeld.

Nach dem Turniersieg in Acapulco, seinem ersten in dieser Saison, war Zverev zuletzt beim Hartplatz-Masters in Miami überraschend früh ausgeschieden.