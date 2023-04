Zverev spielt in Hamburg

Wie die Veranstalter der Hamburg European Open am Dienstag (25.04.23) bekannt gaben, spielt Alexander Zverev in diesem Jahr am Hamburger Rothenbaum.

Bereits knapp drei Monate vor Start der Hamburg European Open 2023 ist klar, dass Alexander Zverev zurück in seine Heimatstadt kommt. Für die 117. Auflage des Turniers am Hamburger Rothenbaum vom 22. bis 30. Juli gab der Olympiasieger bereits seine Zusage. „Ich freue mich, das erste Mal seit 2019 wieder bei den Hamburg European Open dabei zu sein. Das Turnier zu gewinnen, ist ein Riesen-Kindheitstraum von mir“, saget der 26-Jährige. „Ich hoffe auf die lautstarke Unterstützung des Publikums und bin mir sicher, dass wir gemeinsam eine wunderschöne Tenniswoche erleben werden.“

Die ehemalige Nummer zwei der Welt kämpft sich derzeit nach der schweren Fußverletzung von Weltranglistenplatz 16 aus wieder zurück in die Weltspitze. Zverev geht zum sechsten Mal bei seinem Heimturnier an den Start. 2014 kämpfte sich Zverev im Alter von 17 Jahren sensationell ins Halbfinale. 2019 wiederholte Zverev den Halbfinaleinzug, als er nach zwei vergebenen Matchbällen dem späteren Turniersieger Nikoloz Basilashvili (Georgien) unterlag.

Zverev ist bereits der zweite Top-Profi, der sich sicher ist, in diesem Jahr in Hamburg zu spielen. Vor ihm versicherte bereits Top-5-Spieler Casper Ruud, dass er am Rothenbaum spielen wird.