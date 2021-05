Braucht Zverev einen Trainer, der nicht Zverev heißt?

In der 43. Ausgabe des Nord-Süd-Gipfels, präsentiert von Lacoste, diskutieren Andrej Antic (tennis MAGAZIN) und Gerald Kleffmann (Süddeutsche Zeitung) über die Trainerfrage bei Alexander Zverev. Moderiert wird der Podcast wie immer von Jens Huiber (Sportradio360).

Im neuesten Nord-Süd-Gipfel sprechen Gerald Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung, Moderator Jens Huiber von Sportradio360 und Andrej Antic, Chefredakteur vom tennis MAGAZIN, über das Reporterleben in Pandemiezeiten beim ATP-Turnier in München, das aktuelle Geschehen in Madrid und die großen Fragen auf der Tour: Gewinnt Nadal seinen 21. Grand Slam-Titel in Roland Garros und wird damit alleiniger Rekordhalter? Braucht Alexander Zverev einen Trainer, der nicht Alexander Zverev senior heißt? Kann Naomi Osaka die hohen Erwartungen als Serena Williams 3.0 erfüllen?

Apropos Damentennis: Das würde sich Gerald Kleffmann gerne mal mit Andrej Antic auf der Couch angucken, um ihn zu überzeugen, wie spannend die Frauen aktuell sind. Ist es gut, dass man bei den Damen nie weiß, wer das nächste Grand Slam-Turnier gewinnen kann oder nicht? So lautet eine weitere Frage in der 35-minüten, kurzweiligen Sendung.

Nicht fehlen darf beim „Nord-Süd-Gipfel präsentiert von Lacoste“ der Hinweis, wie im nächsten tennis MAGAZIN die 500ste Ausgabe gefeiert wird. „Mit 50 Seiten Nostalgie im Heft und einem Feuerwerk auf Social Media“, verspricht Antic.

