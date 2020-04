Podcast: Sollten die ATP und die WTA fusionieren?

Beim Podcast „Nord-Süd-Gipfel“ diskutieren Andrej Antic, Chefredakteur des in Hamburg beheimateten tennis MAGAZIN, und Gerald Kleffmann, Redakteur der in München ansässigen Süddeutschen Zeitung, über die aktuellen Themen der Tour. Von A wie Agassi bis Z wie Zverev. Thema heute: die mögliche Fusion der ATP und WTA.

Die Tennis-Tour steht weiterhin still. Zeit, um über die grundlegenden Themen im Tennis zu diskutieren. Nachdem Roger Federer den Vorschlag unterbreitete, dass ATP und WTA fusionieren sollten, wird dieses Thema in der Tenniswelt heiß diskutiert. Über eine möglich Fusion sprechen auch Andrej Antic (tennis MAGAZIN) und Gerald Kleffmann (Süddeutsche Zeitung) mit Jens Huiber (Sportradio360) in der neuesten Folge des „Nord-Süd-Gipfel”. Weitere Themen: der Hilffonds an niedrig platzierte Spieler, Novak Djokovic als Impfgegner sowie der 50. Geburtstag von Andre Agassi.