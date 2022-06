Rafael Nadal: Nicht von dieser Welt

Die French Open sind vorbei. Das Grand-Slam-Spektakel in Roland Garros hat wieder zahlreiche denkwürdige Geschichten produziert, allen voran der 14. French-Open-Titel von Rafael Nadal . Wie ist der erneute Triumph des „King of Clay” in Paris, der durch große Schmerzen zustande kam, zu bewerten? Wie geht es für Alexander Zverev nach seiner schweren Verletzung weiter? Geht die Entwicklung im Damentennis in die richtige Richtung? Was ist Wimbledon wert ohne Weltranglistenpunkte? Die Antworten gibt es im neuesten Nord-Süd-Gipfel.