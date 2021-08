So finden Sie die richtige Saite für Ihr Spiel

Wenn es um neue Schläger geht, suchen viele Spieler nach Infos, testen die Rackets und bezahlen ein paar ­hundert Euro. Tennissaiten hingegen werden kaum ­beachtet. Dabei sind sie mindestens genauso wichtig für das ­eigene Spiel wie die Rahmen – ein Aufklärungsreport.

Mitarbeit: Jens Barthelmes (saitenforum.de)

Wer gewöhnlichen Tennisspielern im eigenen Club beim Plausch am Platzrand oder an der Theke zuhört, bekommt dort eher selten den Eindruck, dass diese sich intensiv für ihre Ausrüstung interessieren. Klar, wenn es um die Beschaffenheit der Spielgeräte geht, dann wird mal über die neuesten Modelle der Lieblingsschlägermarke philosophiert. Einige loben manchmal auch die Standfestigkeit ihrer frisch angeschafften Sandplatzschuhe. Aber ein längerer Austausch über Tennissaiten findet selten statt, was für sich genommen schon ziemlich erstaunlich ist. Denn: Womit kommt der Ball beim Schlagen in Berührung? Genau mit der Saite – und hoffentlich möglichst selten mit dem Rahmen.

Saiten werden stiefmütterlich behandelt

Es ist doch häufig so: Für die Neuanschaffung eines Schlägers legt man gerne 200 Euro auf den Tisch, eine neue Saite soll aber eher günstig sein und natürlich möglichst lange halten. Saiten werden von vielen Spielern nach wie vor stiefmütterlich behandelt. Dabei sind sie das, was der Reifen für das Auto ist. Sie sind der Kontaktpunkt zwischen Auto und Straße (Saite: zwischen Schläger und Ball) und übermitteln somit die Power des Motors. Sie liefern Grip und Fahrkomfort. Ähnlich verhält es sich mit der Saite, die dem Spieler vor allem Kontrolle und Touch bringt.Wer die richtige Saite spielt, spielt besser. Das wichtigste Credo dabei: Die Saite muss zum eigenen Spielstil und zum Schläger passen. Dann kann man sein Tennis optimieren.

Saiten: von elastisch bis starr

Der Elastizitätsmodul – kurz: E-Modul – ist der bedeutendste technische Parameter einer Saite. Je kleiner der Wert, desto elastischer ist eine Saite.

Saiten-Material E-Modul Polyethylen 0,8 Naturdarm 2-4 Polyamid („Nylon“) 2-4 Poly-Ether-Ether-Keton („Zyex“) 3,8 (Co-)Polyester 1-20 Aramid („Kevlar“, „Technora“) 70-112

Doch vielen reicht das klassische Totschlagargument, um sich nicht weiter mit Saiten zu beschäftigen: „Ich merke da eh keinen Unterschied – egal, welche Saite ich spiele.“ Physikalisch gesehen ist das kaum möglich, denn unterschiedliche Saitentypen fühlen sich auch anders an. Der Grund: die Starrheit der unterschiedlichen Materialien. Aus der Werkstoffkunde kommt der Elastizitäts­modul (kurz E-Modul). Ein kleiner Wert steht für hohe Elastizität, ein großer Wert für enorme Starrheit (s. Tabelle oben). Je starrer eine Saite, desto mehr wird vom Aufprallschock beim Treffpunkt an die Hand weitergegeben, desto kürzer ist die Ballkontaktzeit, und desto mehr wird der Ball verformt. Das wiederum hat einen höheren Energieverlust zur Folge, was bedeutet: Bei gleicher Zuschlaggeschwindigkeit wird der Ball bei einer starreren Saite langsamer. Diese Grundregel sollte man verinnerlichen.

Natürlich gibt es noch weitere Faktoren, die das Gefühl einer Saite beeinflussen – etwa die Bauart einer Saite. Wir erklären hier die wichtigsten Parameter, die das Spielgefühl einer Saite ausmachen.

Saitenarten

Tennissaiten lassen sich in vier Haupt-Kategorien unterteilen: Naturdarm, Multis, Synthetic Guts (Nylon) und Polys. Naturdarmsaiten gelten auch heute noch – knapp 140 Jahre nach dem Beginn ihrer industriellen Fertigung durch Pierre Babolat – als das Nonplusultra unter den Saiten. Allerdings sind sie teuer. Synthetische Saiten gibt es unendlich viele. Mutifilament-Saiten („Multis“) versuchen, die Eigenschaften von Darmsaiten zu imitieren. Polyester-Saiten („Polys“) sind starrer, entwickeln sich aber in letzter Zeit rasant weiter. Synthetic Gut Saiten (meist aus Nylon) waren früher äußerst populär, sind zuletzt aber etwas aus der Mode gekommen. Details zu den Saitenarten gibt es weiter unten!

Saitendurchmesser

Die Spannbreite der angebotenen Durchmesser reicht von 1,10 bis über 1,40 Millimeter. 0,3 Millimeter Unterschied: Das hört sich gering an, wirkt sich aber – gerade im Zusammenspiel mit dem Racket – stark auf das eigene Spiel aus. Als Faustregeln gelten: Je dichter das Saitenmuster (z.B. 18 Längs- und 20 Quersaiten), desto dünner sollte der Saitendurchmesser sein. Und je offener das Saitenbild (z.B. 16 Längs- und 18 Quersaiten), desto dicker der Durchmesser. Dünne Saiten reißen in der Regel schneller als dickere, dafür sind sie jedoch spielbarer – bieten also mehr Komfort und Touch.

Besaitungshärte

Sie orientiert sich an Spielweise, Racketmodell und Saitenart. Grundsätzlich gilt: Je geringer die Besaitungshärte, desto mehr Power und Touch erhält man von der Saite. Je härter die Bespannung, desto präziser lässt sich das eigene Spiel aufziehen. Wichtiger objektiver Anhaltspunkt für die Besaitungshärte ist die Kopfgröße des Schlägers. Eine große Schlagfläche muss härter besaitet werden, weil die einzelnen Saitenbahnen länger sind. Damit ein großköpfiger Schläger die gleiche Gesamthärte des Saitenbetts (die „Flächenhärte“) wie ein ein kleinköpfiges Racket erreicht, muss beim Besaitungsvorgang eine höhere Zugkraft verwendet werden.

Grundsätzlich gilt: So weich wie möglich bespannen. Die Saite wird länger spielbar bleiben, der Arm wird mehr geschont, und man braucht weniger Kraft, um die gleiche Ballgeschwindigkeit zu erreichen. Es gibt aber eine Grenze, nämlich die Ball­kontrolle. Jeder Tennis­spieler hat einen „natürlichen“ Schwung, also eine Zuschlaggeschwindigkeit, bei der er sich wohlfühlt. Wenn man zu weich besaitet hat, muss man seinen Schwung unter Umständen abbremsen, um den Ball im Feld zu halten. In diesem Fall sollte man so lange Schritt für Schritt (+1 kg) die Besaitungshärte erhöhen, bis man sich wohlfühlt. Wenn man zu hart besaitet hat, werden die Bälle beim natürlichen Schwung häufig zu kurz und man muss mehr Kraft aufwenden, um den Ball in die Nähe der Grundlinie zu schlagen. Moderne, insbesondere eckige Co-Polys dürfen sehr weich (z.B. 20 kg) besaitet werden, ohne dass die Kontrolle zu sehr abnimmt.

Rahmensteifigkeit

Material und Bauart beeinflussen die Steifigkeit eines Rahmens. Der RA-Wert gibt auf einer Skala von 0 bis 100 an, wie hart oder weich ein Racket ist. Rahmen mit einem RA-Wert von über 70 sind steif und geben kaum nach. Die meisten Schläger liegen zwischen 60 und 70. RA-Werte zwischen 50 und 60 weisen flexible Schläger aus. Es gilt: Wer einen steifen Rahmen spielt, sollte zu einer weichen Saite greifen (höherer Komfort). Umgekehrt können starrere ­Saiten bei einem weichen Rahmen die Kontrolle verbessern.

Das eigene Spiel

Topspin-Maschine, Hardhitter oder feiner Techniker? Die eigene Spielweise entscheidet über die Saitenwahl (wie auch über die Schlägerwahl). Hinzu kommen noch Fitnesslevel und Spielstärke. Wer sich als sportlicher Hardhitter sieht, ist bei den „Polys“ gut aufgehoben. Ältere Spieler mit klassischer Technik fühlen sich meistens mit einer „Multi“ wohler. Auch Anfängern, die eher langsam schwingen und viele Bälle noch nicht sauber treffen, sind „Multis“ oder softe „Polys“ zu empfehlen.

Welche Saitenarten gibt es?

Naturmdarm-Saiten

Zur Herstellung von Naturdarmsaiten („Natural Gut“) werden Kuh- oder Schafdärme verwendet. Da die Produktion ziemlich aufwändig ist, sind Naturdarmsaiten von allen Saitentypen am teuersten. 45 Euro für qualitativ hochwertige 12-Meter-Sets sollte man einplanen – und da ist der Besaitungslohn in der Regel noch nicht enthalten. Dafür bieten diese Saiten aber auch einen überragenden Mix aus Lebendigkeit, Elastizität und Spannungsstabilität. Insbesondere durch ihre hohe Elastizität sind sie sehr armschonend. Hochwertige Darmsaiten sind nahezu transparent und weisen eine glatte Oberfläche auf. Nachteile: Darmsaiten vertragen Feuchtigkeit schlecht und ihre Haltbarkeit ist eher gering.

Multifilament-Saiten

Multifilament-Saiten, kurz „Multis“, werden in komplexen Produktionsverfahren aus vielen (daher „multi“), oftmals mehr als tausend einzelnen feinen Fasern (Filamenten) hergestellt. Die Fasern werden mit unterschiedlichen Harzen verbunden und es kommen auch verschiedenartige Beschichtungen zum Einsatz, die dann die Abriebfestigkeit, das Reibungsverhalten und auch die Elastizität bestimmen. Die Entwicklung und Produktion dieser Saiten erklärt die höheren Preise gegenüber anderen Kunststoffsaiten (20 bis 40 Euro pro Set). Durch die verwendeten Materialien und Konstruktionsarten wird eine Elastizität und Lebendigkeit erzielt, die nahe an das heranreicht, was man von Naturdarmsaiten kennt. Armprobleme können so vermieden oder zumindest reduziert werden. Die im Inneren der Saite liegenden Fasern werden durch einen widerstandsfähigen Mantel geschützt. Wenn allerdings der Mantel durchscheuert, neigen Multis schnell zum Ausfasern und Reißen. Dadurch reduziert sich deren Haltbarkeit.

Synthetic Gut (Nylon)-Saiten

Ein Nylonkern mit einer Ummantelung ist die Grundlage dieser Saitengattung. Nylon-Saiten sind preisgünstig (ab 5 Euro pro Set), bieten eine gute Power, aber nur eine geringe Ballkontrolle. Haltbarkeit und Spielgefühl liegen bei den Nylon-Saiten auf eher mittlerem Level. Grundsätzlich ist Nylon ein elastisches Material – vergleichbar mit Naturdarm. Das Problem ist nur: Nylon wird mit zunehmender Spannung immer unelastischer. Nylon-Saiten haben vor allem in Deutschland in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung verloren.

(Co-)Polyester Monofilament-Saiten

Aus nur einem Strang (monofil) wird diese Saitenart gefertigt, die man im Allgemeinen als „Polys“ bezeichnet. Sie sind äußerst witterungsbeständig, lange haltbar und recht günstig (ab 10 Euro pro Set). Dadurch ist dieser Saitentyp in den letzten Jahren extrem populär geworden. Kenner der Szene sprechen schon von einer „Polyschwemme“ in Deutschland. Mittlerweile sind die Polys keine starren Drähte mehr. Softpolys etwa sind elastischer als reine Polys. Grundsätzlich haben Polys die größte Bandbreite bezüglich der Starrheit, da es sehr viele Beimischungen gibt, die das Material elastischer machen können. Poly ist also nicht gleich Poly!

Wer allerdings zu Armproblemen neigt, sollte Polys nicht unbedingt spielen. Denn: Aufgrund ihrer eher geringen Elastizität wird ein großer Teil des Aufprallschocks beim Schlag auf den Arm übertragen. Dem kann durch eine niedrige Besaitungshärte zwar entgegengewirkt werden, aber selbst dann können Polys insbesondere für Spieler, die den Ball nicht immer im Sweetspot treffen, langfristig auf den Arm gehen. Dennoch nimmt die Beliebtheit der Polys bei Spielern und Herstellern weiter zu – besonders Polys mit Profil stehen hoch im Kurs. Es gibt inzwischen etliche ­Konstruktionen: drei- bis achteckig, blütenförmig, oval, eingedellt, axial verdreht. Letztlich sollen diese Formen den Ballbiss erhöhen und zu mehr Spin führen. Ob dies tatsächlich ein physikalischer oder eher ein psychologischer Effekt ist, bleibt umstritten.

Hybrid-Saiten

Da jede Bespannung aus einer Längs- und einer Quersaite besteht, kann man auch unterschiedliche Saitentypen in einer Besaitung kombinieren – als Hybrid-Saite. Ziel dieser Mischungen ist es, von den zwei Saitentypen jeweils die Vorteile zu nutzen. Ein typisches Anwendungsfeld: Wem eine Darm- oder Multi-Saite nicht lange genug hält oder nicht genug Kontrolle bietet, der kann durch den Einsatz einer Poly (längs oder quer – je nach Vorlieben) die Haltbarkeit bzw. die Kontrolle steigern, ohne vollständig auf eine Poly wechseln zu müssen. Viele Profispieler nutzen solche Saiten-Kombinationen.

Auf einem Blick: Saitentypen – ihre Vor- und Nachteile

Alle Saiten eines Typs über einen Kamm zu scheren, ist schwierig und wird der Vielfalt der Saiten nicht ganz gerecht. Dennoch gibt es bestimmte Vor- und Nachteile, die man den jeweiligen Saitengattungen zuschreiben kann – siehe Tabelle unten. Wichtig: Es gibt auch Ausnahmen. Aber grundsätzlich lassen sich die Eigenschaften in folgende Stichwörter zusammenfassen:

Saitentyp Vorteile Nachteile Naturdarm Hohe Lebendigkeit

Viel Touch

Große Armschonung Hoher Preis

Geringe Haltbarkeit

Starkes Saitenverrutschen Synthetic Gut (Nylon) Niedriger Preis

Hohes Power-Potenzial Geringer Kontrolle

Starkes Saitenverrutschen Multifilamentsaite Große Armschonung

Tolles Spielgefühl

Hohes Power-Potenzial Geringes Spin-Potenzial

Starkes Saitenverrutschen

Hoher Preis

Geringe Haltbarkeit (Co-)Polyester-Monofilament Kein Saitenverrutschen

Hohes Spin-Potenzial

Hohe Kontrolle

Moderater Preis Geringe Armschonung

Mittleres Power-Level

Wie finde ich nun die passende Saite für mich?

Um die passende Saite zu finden, muss man verschiedene Saiten testen – daran führt kein Weg vorbei! Wer sich ein neues Racket anschafft, testet vorher ja auch einige unterschiedliche Modelle. Zunächst sollte eine Vorauswahl getroffen werden. Es bringt nichts, einfach blind drauf los zu testen. Einen ersten Ansatzpunkt können die tennis MAGAZIN-Saitentests bieten. Wichtig: Schon im Vorfeld sollte man sich als Spieler darüber im Klaren sein, wie die eigene Spielweise ist und worauf es einem im Match ankommt. Das grenzt die schier unüberschaubare Auswahl an Saiten schon mal etwas sein. Als grobe Orientierung können auch folgende Empfehlungen dienen:

Saitenname Saitentyp Geeignet für Gamma „TNT²“

Head „Synthetic Gut PPS“ Allround-Nylon Einsteiger / Kinder / Allroundspieler Kirschbaum „Gut Feeling“

Tecnifibre „X-One Biphase“ Multifilament Spieler mit empfind­lichem Arm / Doppelspieler / Senioren Babolat „RPM Blast + VS Touch“ Wilson „Champions Choice“ Hybrid Fortgeschrittene / Clubspieler Yonex „Poly Tour Pro“

Polyfibre „Viper“ Soft-Poly Fortgeschrittene / Mannschaftsspieler MSV „Focus-Hex“

Solinco „Tour Bite“ Spin-Poly Grundlinienspieler Luxilon „Alu Power“

Pacific „Poly Force“ haltbare/kontroll­orientierte Poly Hardhitter

Sollte eine dieser Empfehlungen auf Sie zutreffen, dann recherchieren Sie zunächst selbst, welche Produkte noch in dem Bereich angeboten werden. Eine gute Hilfe ist dabei die Datenbank von Saitenforum.de. Dort finden Sie Beschreibungen und Bewertungen zu fast allen Saiten. Bevor Sie zum Testen auf den Platz gehen, sollten Sie maximal drei Saiten ausgewählt haben. Nun können die Saiten systematisch getestet und verglichen werden, wobei man folgende Punkte beachten sollte:

• Der Eindruck kann von der Tagesform oder den Umgebungsbedingungen (Wetter, Belag, Bälle, Gegner/Spielpartner) abhängen.

• Deshalb im Idealfall zwei oder wenn möglich drei unterschiedliche Saiten parallel auf identischen Schlägermodellen und bei der gleichen Besaitungshärte testen. Am besten häufig zwischen den verschiedenen Saiten wechseln. Wenn möglich, bei weiteren Testläufen auch die Besaitungshärten ändern. Fertigen Sie sich Notizen zu den einzelnen Saiten an und orientieren Sie sich dabei an den typischen Spieleigenschaften einer Saite (s.u.).

• Eine Ballmaschine eignet sich zum Testen perfekt, da man immer wieder den gleichen Schlag ausführen kann und sich auf die Eigenschaften der Saite fokussieren kann.

• Schließlich das Setup auswählen, das die besten Spieleigenschaften hat. Heißt: die beste Kombination von Racket und Saite.

• Tipp: Wählen Sie das Setup, mit dem Sie am meisten Selbstvertrauen haben. Denn Selbstvertrauen auf dem Platz bewirkt deutlich mehr, als mit der Besaitungshärte ein Kilo rauf oder runter zu gehen.

Für viele Spieler ist die richtige Balance aus Power und Kontrolle das wichtigste Kriterium, um eine Saite einzuschätzen. Doch es gibt noch andere Eigenschaften, auf die man gezielt achten sollte, weil man etwa einen sehr empfindlichen Arm hat oder einen extrem hohen Saitenverschleiß:

Spannungsstabilität / Konsistenz der Spiel­eigenschaften

Jede Saite verliert (auch ohne gespielt zu werden) ab dem Zeitpunkt, bei dem sie im Schläger fixiert wird, kontinuierlich ihre Spannung (schleichender Spannungsverlust). Zusätzlich sorgt jede Dehnung (beim Ballaufprall) dafür, dass ein kleines Bisschen bleibende Dehnung in der Saite zurückbleibt – sprich: Die Saite ist nach dem Schlag nicht mehr exakt so kurz wie vorher, sondern dehnt sich aus. Dieser Spannungsverlust sorgt dafür, dass die Saite nicht mehr so viel Kontrolle bietet wie zu Beginn. Spannungsstabilität, also die Fähigkeit der Saite, ihre Spannung möglichst lange zu halten, ist daher ein wichtiges Qualitätskriterium. Denn was nutzt dem Spieler eine Saite, die zwar erst nach 100 Stunden reißt, aber bereits nach fünf Stunden so viel Spannung verloren hat, dass sie nicht mehr spielbar ist? Den Spannungsverlust kann man übrigens messen. Jeder Besaiter, der seinen Job ernst nimmt, sollte ein entsprechendes Messgerät (z.B. ein ERT-300) besitzen und die sogenannte Flächenhärte messen können. Damit lässt sich über die Zeit hinweg der Spannungsverlust verfolgen. Wer gerne selbst und ohne großes Investment messen möchte, der kann sich die App „RacquetTune“ aufs Smartphone runterladen.

Armschonung / Komfort

Wenn der Arm nach dem Spielen ermüdet oder gar schmerzt, ist evtenuell der Aufprallschock zu hoch, der an den Arm weitergegeben wird. Hier empfiehlt sich eine weichere, elastischere Besaitung, um den Schock zu dämpfen. Falls das nichts hilft, sollte ein komfortablerer Rahmen in Betracht gezogen werden.

Haltbarkeit / Widerstandsfähigkeit

Wenn die Saite nach 1-2 Spielstunden bereits reißt, sollte man auf eine haltbarere Saite wechseln. Grundsätzlich kann man sagen: Je starrer das Material ist, desto länger hält die Saite. Bevor man auf den nächst starreren Saitentyp wechselt, sollte man aber (falls verfügbar) einen dickeren Durchmesser der gleichen Saite ausprobieren.

Saitenverrutschen

Während es manchen Spielern dabei hilft, die Gedanken zu fokussieren, so sind doch die meisten Spieler eher genervt, wenn die Saiten im Schläger nach jedem Ballwechsel wieder geradegerichtet werden müssen. Dass die Saiten nicht mehr in ihre Ausgangsposition zurückgleiten, nachdem sie vom Ballaufprall verschoben wurden, liegt an der Reibung der Saiten aneinander. Durch die Reibung mit dem Ball, durch Sandpartikel oder das Austrocknen der Saitenoberfläche kann die Reibung zwischen den Saiten mit der Zeit ansteigen. Bei Nylon- und Multifilamentsaiten ist dies die Regel. Bei den meisten Monofilamentsaiten findet man diesen Effekt nicht und die Saiten stehen nach dem Schlag meist wieder schön gerade im Schläger.

Spinpotential

Einen Topspin wie Rafael Nadal zu spielen, ist der Traum vieler ambitionierter Tennisspieler. Kann die Saite wirklich dabei helfen, bei gleichem Schlag mehr Spin erzeugen zu können? Oder führt ein psychologischer Effekt bei Spin-Saiten dazu, dass man unbewusst mit einer leicht veränderten Schlagtechnik bzw. Krafteinsatz mehr Spin generiert? Laborexperimente zeigen zwar, dass eine erhöhte Reibung zwischen Ball und Saite das Spinpotential erhöhen kann. Aber die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz und ist von der Schlagtechnik abhängig. Mittlerweile gibt es von einigen Saiten (identisches Material) neben einer runden auch eine eckige Variante (z.B. Head Hawk & Hawk Rough), sodass man den Direktvergleich für sich selbst anstellen kann. Laborexperimente zeigen auch, dass die Fähigkeit der Saiten, aufeinander zu gleiten, einen entscheidenden Effekt auf das Spinpotential hat. Je geringer die Reibung zwischen den Saiten, desto leichter/schneller kann sie nach der Auslenkung durch den Ball wieder in ihre Ausgangsposition zurückschnellen und diesem Rotation mitgeben. Man nennt das den „Snapback-Effekt“.

Ob sich dieser ganze Aufwand nun lohnt, werden Sie sich sicher fragen. Das entscheiden letztlich nur Sie selbst. Natürlich nimmt es viel Zeit und auch Kosten in Anspruch. Da es aber eigentlich keinem Tennisspieler egal sein sollte, mit welcher Saite man spielt, ist diese Vorgehensweise jedem nur zu raten. Denn wer die für sich passende Saite gefunden hat, spielt mit mehr Selbstvertrauen und damit meistens auch ein bisschen besser.

Welche Saiten sind die besten?

Das tennis MAGAZIN hat in Kooperation mit Saitenforum.de in den letzten zehn Jahren immer umfangreiche Saitentests zu einem spezifischen Thema durchgeführt. 2020 fiel der Test aus organisatorischen Gründen aus – die Corona-Pandemie! Jeden Test kann man hier für zwei Euro zum Download kaufen (PDF-Dokument).

Hier ein Überblick unserer Testsieger-Saiten von 2019 bis 2010:

2019, Spinsaiten:

Head „Lynx“*

2018, haltbare Saiten:

Signum Pro „X-Perience“

2017, Multifilamentsaiten:

Kirschbaum „Gut Feeling“

2016, Moderne Polys:

Solinco „Hyper-G“

2015, Hybrid-Saiten:

Pacific „Poly Gut Hybrid“

2014, Spinsaiten:

Solinco „Tour Bite“

2013; High-End-Polys:

Gamma „Moto 17“

Solinco „Tour Bite soft“

2012, Hybrid-Saiten:

Babolat „RPM Blast/VS“

Solinco „Tour Bite/Vanquish“

2011, Soft-Polys:

Signum Pro „Hyperion“

2010, Darm- und Multisaiten:

Signum Pro „Micronite“

Wilson „NXT“

*In unserem Test hieß die Saite noch „Experimental Tour“; später wurde sie dann in „Lynx“ umbenannt!