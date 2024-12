Megasaray Club Belek: Türkischer Traum

Die Megasaray Tennis Academy und das 5-Sterne-Hotel Megasaray Club Belek bilden zusammen ein wahres Paradies für Profis und Amateure. Carlos Alcaraz war auch schon da.

Text: Dietmar Gessner, Fotos: Oliver Hardt

An der Kalorientreppe läuft Kemal Sahin nahezu täglich vorbei. 16 sandfarbene Stufen führen auf eine begehbare Mauer, die weite Teile des Geländes rund um das 5-Sterne-Hotel Megasaray Club Belek durchzieht. Von dieser geschwungenen Mauer hat man eine herrliche Aussicht: auf das Meer, auf die beeindruckende Pool-Landschaft, auf den Aquapark, auf das

Theater, auf die Strandbar, auf die geschmackvoll bestuhlten und begrünten Terrassen der Cafés und Restaurants. Und auch auf die perfekt gepflegten Tennisplätze, die teilweise zwischen prächtigen Bäumen platziert sind.

Ein Schlaraffenland mit 60 Plätzen

An jeder Stufe der Treppe steht in kreideweißer Schrift, wie viele Kalorien beim Aufstieg verbrannt werden: 0,10 Kalorien pro Stufe. Kemal Sahin verbrennt deutlich mehr. Denn auf Court 11 der Anlage spielt der 69-jährige Gründer und Besitzer des Hotels jeden Morgen zwischen 8 und 9.30 Uhr Tennis. „Wir verfügen über die Infrastruktur, um Tennisliebhaber jeden Alters und Niveaus in Belek das ganze Jahr über zu empfangen“, sagt Sahin im Gespräch mit tennis MAGAZIN. Er macht einen topfitten Eindruck und parliert freundlich und zugewandt in exzellentem Deutsch.

Sahin ist eine Berühmtheit in der Türkei und auch in Deutschland hochangesehen. Der Mulitunternehmer kam 1973 mit einem Stipendium nach Aachen und begann seine Karriere 1982 mit einem Geschenkeladen und als T-Shirt-Verkäufer – mit einem abgeschlossenen Studium der Metallurgie. Aus diesen Anfängen wurde eine Textil-Imperium. Andere Branchen wie das Baugewerbe und die Hotellerie kamen dazu. Sahin ist Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse und wurde als „Deutschlands erfolgreichster türkischer Geschäftsmann“ ausgezeichnet. Ein Leben wie „Spiel, Satz und Sieg“. Seine Liebe zum Tennis hat er dabei in Deutschland entwickelt.

Und nun bietet er mit dem Megasaray Club Belek und vor allem der angeschlossenen Megasaray Tennis Academy (MTA) geradezu ein Schlaraffenland mit 60 Plätzen für Tennis-Freunde aller Alters-, Leistungs- und Ambitionsklassen. Mit Trainer und Trainerstunden oder ohne. Profis oder Amateure. Köstlich schlemmen und etwas Tennis. Oder sehr gesund essen für besseres Tennis – hier geht alles.

Alcaraz, Ruud & Co. im Megasaray

Die ITF, der Tennis-Weltverband, richtet in der Megasaray Tennis Academy regelmäßig Turniere aus. So wie zuletzt die Junioren-Finals im Davis Cup und Billie Jean King Cup. „Wir haben hier optimale Bedingungen, von Anzahl und Qualität der Plätze bis zum Niveau der Verpflegung und der Zimmer“, lobt Matt Byford, Head of ­Juniors der ITF. Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz hat auf den MTA-Courts ebenso schon gespielt wie auch Casper Ruud. Yanki Erel, Doppelsieger bei den Junioren in Wimbledon 2018, hat auf der MTA trainiert.

Davon berichtet stolz Nika Kakulia. An der Wand hinter seinem völlig überfüllten Schreibtisch hängen viele Akkreditierungen. Sie belegen: Der 38-jährige Georgier ist auf den wichtigsten Tennisturnieren der ganzen Welt im Einsatz. Neben seinem Laptop liegt eine zerknitterte Mütze der US Open. Auf dem Beistelltisch stapeln sich Prospekte und Mappen mit Bauplänen von Hotels und Tennisplätzen. Kakulia hat auch schon in Düsseldorf gelebt und Tennis gespielt. Aber seit 2019 ist er in Belek zuhause. Hier, rund 30 Minuten von Antalya mit seiner attraktiven Altstadt und dem internationalen Flughafen entfernt, ist Kakulia der Chefcoach der Megasaray Tennis Academy. Sein Büro ist in einer containerartigen Box untergebracht. Schmucklos, aber praktisch. Denn es ist von den Tennisplätzen der MTA praktisch umzingelt, nur eine knackige Vorhand-Distanz von mehreren Courts entfernt.

„Wer besser werden will, der ist hier genau richtig”

„Sehr viele deutsche Spielerinnen und Spieler kommen zu uns“, sagt Kakulia. Mit der Tennisschule Raschke im bayrischen Taufkirchen, ihrerseits Partner des bayrischen Tennisverbandes, gibt es einen regen Austausch. Kakulia leitet ein Team von zehn Tennis-, zwei Fitnesstrainern und einem Mentalcoach. Kurzum: Wer besser werden will, der ist hier genau richtig. Auch das ist ein Ziel der Academy: Talente finden, fördern und entwickeln. Die klimatischen Bedingungen sind perfekt. Die türkische Riviera ist von der Sonne verwöhnt. Im deutschen Winter herrschen in Belek oftmals Temperaturen von mehr als 20 Grad.

Die MTA wurde 2019 gegründet. Das hochwertige Tennis-Angebot war auf Anhieb erfolgreich. Im ersten Jahr kamen 10.000 Tennisspieler auf die Anlage. Inzwischen sind es 25.000! Tendenz steigend. Kemal Sahin erläutert: „Die MTA spielt eine Schlüsselrolle im internationalen Tennis, insbesondere im Turnierbereich. Die Zufridenheit aller, die hierherkommen, arbeiten und spielen, ist sehr hoch, da die türkische Tourismusmentalität optimal mit dem Tennissport kombiniert wird. Die MTA ist ein wahres Tennisparadies.“

Sowohl für Breiten- wie Spitzensportler sind die Möglichkeiten beeindruckend – wie übrigens auch die Qualität der Zimmer, des Essens und die Freundlichkeit der Mitarbeiter beim Besuch von tennis MAGAZIN. Der türkische Tennisverband arbeitet sehr eng mit dem Megasaray zusammen. Sahin verrät, dass der Wachstumskurs fortgesetzt werden soll: „Wir streben an, insbesondere im WTA-Bereich zu einem starken Zentrum zu werden. Unser Ziel ist es, mehrere WTA-Turniere auszurichten.“ Im Megarasay-­Tennis-Kosmos sind alle willkommen. Die Kalorientreppe wartet schon.

Infos Megasaray Club Belek

Geöffnet: ganzjährig, Ultra All Inclusive

Landeskategorie: 5 Sterne

Fläche: 130.000 Quadratmeter

Zimmer: 591 ∞ Entfernung zum Flughafen Antalya: 29 km

Tennis-Angebot: insgesamt 60 Tennisplätze, darunter 38 Courts in der MTA Megasaray Tennis Academy (32 Sandplätze, 4 MTA Hartplätze, 2 Padelcourts) und 22 Courts im Megasaray Club Belek (11 Sand, 11 Kunstrasen), Shuttles zur MTA, Flutlicht, Tennis Bar, Gruppen- und Privatunterricht, Tennis-Camps, Stipendien, Elite-Coaching, Mentaltraining, Kid- und Teens-Programme.

Sportprogramm: 2 FIFA-Standard Fußballfelder, Kanu, Wassergymnastik, Bogenschießen, Step-Aerobic, Tischtennis, Basketball, Boccia, Yoga, Pilates, Antigravitation, TRX, Tabata, Luftgewehrschießen.

Wellness: Spa-Center mit Hamam, Sauna, Dampfbad, Innenpool, Massagen, Aromatherapien, Beautyanwendungen.

Entertainment: Misi Kids Club für 4-17-Jährige, Karaoke, Live-Musik, DJ-Performances, spezielle Themenabende und Abendshows, Partys.

Mehr Infos unter: https://www.clubmegasaray.com/de