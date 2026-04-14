Interclub: Hurra, die beste Zeit des Jahres steht an!

Bereits zum 115. Mal werden dieses Jahr in der Schweiz die Interclub-Meisterschaften ausgetragen. Bis heute gibt es hierzulande keine grössere Tennis-Veranstaltung. Für zahlreiche Spielerinnen und Spieler ist der Interclub der Höhepunkt des Jahres.

Stell dir vor, du bestreitest mit deinem Team die Abstiegsrunde. Nach acht von neun Matches steht die Begegnung 4:4 und zusammen mit deinem Teamkollegen stehst du beim alles entscheidenden Doppel auf dem Platz. In dir wächst die Anspannung. Denn auch wenn es hier faktisch nur um den Verbleib in der zweittiefsten Liga geht, willst du nicht verlieren. Nicht für dich und schon gar nicht für dein Team. Es ist ein Moment, wie es ihn im Interclub – unabhängig von Spielniveau und Ligazugehörigkeit – immer wieder gibt.

Und so haben Ähnliches wohl viele der rund 30 000 Spielerinnen und Spieler, die bald (erster Spieltag: 2. + 3. Mai 2026) schweizweit die neue Saison in Angriff nehmen werden, bereits erlebt. Der sportliche Nervenkitzel, er ist Teil der Faszination. In deinem Fall kommt es zum Happy End: Du verwertest den Matchball, deinem Doppelpartner entfahrt ein Jubelschrei und Sekunden später liegt sich das gesamte Team in den Armen. Geteilte Emotionen in einer Sportart, in der man ansonsten meist auf sich allein gestellt ist.

Interclub und die soziale Komponente

Derweil ist auf der anderen Seite des Netzes die Enttäuschung gross. Ein Abstieg fühlt sich nie gut an. Doch der Frust verfliegt schnell. Denn kaum ist der Platz gewischt und sind die Linien geputzt, liegt auch schon der Duft der glühenden Holzkohle in der Luft. So erbittert man davor um jeden Punkt gekämpft hat, so sehr freut man sich nun auf das gemeinsame Essen und Trinken. Hier kennt der Interclub keine Gewinner und keine Verlierer.

Bei Wurst, Brot und Salat wird das Erlebte teamübergreifend aufgearbeitet, Sprüche werden gemacht und Themen weit abseits der Tenniswelt besprochen. Irgendwann treten deine Gegner, die zu diesem Zeitpunkt längst keine solchen mehr sind, die Heimreise an. Du verabschiedest sie mit besten Wünschen für die nächste Saison und hoffst vielleicht sogar auf ein Wiedersehen. Ja, die bereits mehr als hundertjährige Erfolgsgeschichte dieser Veranstaltung ist wohl nicht zuletzt auf ihre soziale Komponente zurückzuführen.

Das Gästeteam ist auf dem Nachhauseweg und doch ist für dich der Spieltag noch nicht ganz vorbei. Aufräumen und Abwaschen heisst es jetzt, zusammen mit deinen Teamkollegen willst du das Clubhaus ordentlich hinterlassen. Tags darauf steht hier schon das nächste Heimspiel an, dann kämpft das Damenteam deines Clubs um den Aufstieg. Beim Verlassen der Anlage blickst du schliesslich noch einmal zurück. Du freust dich schon jetzt auf weitere Erlebnisse, Emotionen und Begegnungen. Die nächste Saison kannst du kaum erwarten.