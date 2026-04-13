Nadal-Doku auf Netflix: „Ich bin kein Sieger, ich bin ein Kämpfer“

Die nächste Tennis-Doku: Netflix begleitet Rafael Nadal während seiner finalen Saison. Der Trailer verspricht viel Pathos und seltene Einblicke in das Leben des Sandplatzkönigs.

Die Karriere von Rafael Nadal wird nun endlich auf Netflix zu sehen sein, was schon vor mehr als einem Jahr angekündigt wurde. Nun steht der Starttermin fest: Ab dem 29. Mai ist die vierteilige Doku-Serie namens „Rafa“ verfügbar. Sie zeichnet vor allem den letzten Abschnitt einer der größten Tennis-Laufbahnen aller Zeiten nach.

Unter der Regie von Zach Heinzerling und produziert von Skydance Sports verspricht die Serie einmal mehr „beispiellosen Zugang“ – ein Versprechen, das Sport-Dokumentationen inzwischen regelmäßig geben. Doch wie viel echte Nähe dabei entsteht, bleibt traditionell auch eine Frage der Kontrolle durch die Protagonisten selbst.

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Der Trailer setzt jedenfalls auf vertraute Muster: Kampfgeist, Wille ohne Ende, unerschütterliche Mentalität – genau jene Eigenschaften, die Nadals Mythos über Jahre geprägt haben. „Ich bin kein Sieger. Ich bin ein Kämpfer“, sagt er selbst aus dem Off. Eine Botschaft, die seine Karriere auf den Punkt bringt, gleichzeitig aber auch den Blick auf die eigentliche Brillanz seines Spiels etwas überdeckt.

Nadals Abschied von der großen Bühne

Sportlich markierte die Saison 2024 seinen Abschied von der großen Bühne – mit einigen bitteren Niederlagen. Im Davis Cup unterlag Nadal dem Niederländer Botic van de Zandschulp, bei den Olympischen Spielen in Paris verlor er sein letztes Duell gegen Dauerrivale Novak Djokovic.

His relentless grit is his greatest legacy. This is the definitive documentary on an all-time great: Rafa Nadal. Rafa premieres May 29. pic.twitter.com/Hz8aP8TEYW — Netflix (@netflix) April 13, 2026

Verletzungen verhinderten ein echtes Comeback. Stattdessen wurde das Jahr zu einer emotionalen Abschiedstour: Barcelona, Madrid, Rom – und schließlich Roland Garros. Dort scheiterte Nadal in der ersten Runde an Alexander Zverev, ein denkbar schweren Los für die Sandplatzlegende. Es war erst seine vierte Niederlage in 116 Matches bei dem Turnier, das er wie kein anderer geprägt hat und bei dem er 14 seiner insgesamt 22 Grand-Slam-Titel gewann.

Neben dem Karrierefinale will die Serie auch den Weg dorthin erzählen. Nadals Aufstieg in den frühen 2000er-Jahren und seine Rivalitäten mit Roger Federer und Djokovic definierten über zwei Jahrzehnte das Herrentennis – und machten Tennis weltweit populär. Beide Weggefährten kommen in der Doku ebenso zu Wort wie weitere Stimmen aus seinem Umfeld.

Ob „Rafa“ dabei neue Perspektiven liefert oder vor allem bekannte Geschichten neu verpackt, wird sich zeigen. Klar ist: Nach der 2025 erschienenen Serie „My Way“ über Carlos Alcaraz setzt Netflix weiter auf Tennis – und hofft, mit Nadal die nächste große Erfolgsgeschichte im Sport-Doku-Bereich zu landen.