Carlos Alcaraz: Netflix-Doku mit Tattoo bestätigt

Carlos Alcaraz bestätigt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells indirekt den Premierentermin seiner Dokumentation auf Netflix – auf ungewöhnliche Weise.

Als Carlos Alcaraz sein Auftaktmatch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells gewann, kritzelte er auf die Kamera ein großes N, gefolgt von dem Satz: „Bis bald“. Alcaraz spielte damit auf die geplante Dokumentation über sich auf dem Streamingdienst Netflix an. Wer genauer hinschaute, der entdeckte bei seinem ersten Match in Indian Wells auf dem rechten Unterarm des Spaniers ein neues Tattoo. Zu sehen war das Datum 23-4-25.

Es ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber der 23.4.2025 ist das Premiere-Datum der Dokumentation auf Netflix über den 21-Jährigen. Ein passender Termin, da an diesem Tag sein Heimturnier in Madrid beginnt. Neun Monate ließ sich Alcaraz von den Kameras begleiten, auch in seinem Alltag mit seiner Familie. Startschuss für die Dokumentation war der „Netflix Slam“ im März 2024, als Alcaraz im spanischen Duell gegen Rafael Nadal antrat. Der Titel der Netflix-Dokumentation soll „Mein Weg“ sein.

Carlos Alcaraz: Mehrere Tattoos

Auf Instagram postete Alcaraz zwei Fotos von sich, wo das Tattoo mit dem Datum zu sehen ist. Dazu garnierte er die doppeldeutigen Worte: „Gute Premiere.” Damit meint er nicht nur sein Auftaktmatch in Indian Wells, sondern auch die bevorstehende Premiere der Netflix-Dokumentation.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

Den Körper von Alcaraz zieren mehrere Tattoos, alle mit großer Bedeutung: Die Zahlenfolge 11 09 22 ist sein erstes Tattoo, das für das Datum seinen ersten Grand-Slam-Titels bei den US Open steht. Es folgte eine Erdbeere mit dem Datum 16 07 23 anlässlich seines ersten Wimbledonsieges. Danach ließ er sich einen Eiffelturm mit dem Datum 09 06 24 stechen in Anlehnung an seinen ersten French-Open-Titel. Das neue Datums-Tattoo 23-4-25 ist übrigens kein echtes Tattoo und dient nur zu Promozwecken. Bei seinem nächsten Match in Indian Wells sollte das Tattoo vermutlich wieder verschwunden sein.