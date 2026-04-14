Schweizer Talent: Mateo Fluri und sein Traum von den Grand Slams

Im Sommer 2026 hat der junge Solothurner einen grossen Traum verwirklicht: den Schweizer Meistertitel U18 im Einzel. Für Mateo Fluri ist dieser Erfolg nicht nur ein Meilenstein in seiner Karriere, sondern auch ein Beweis für jahrelange harte Arbeit, Disziplin und Leidenschaft für den Tennissport.

Der Text erschien in der Smash-Ausgabe 6/2025

Mit fünf Jahren hat Mateo Fluri angefangen, Tennis zu spielen. Schon damals faszinierte ihn, wie man mit Technik und Gefühl den Ball kontrollieren kann. Seine drei Jahre ältere Schwester Salome spielt ebenfalls Tennis. „Schon als Kind wollte ich so gut spielen können wie sie, denn sie war von Anfang an ein grosses Vorbild für mich.“, sagt der heute 17-jährige Mateo. Seither begleitet ihn der Sport jeden Tag, zuerst im Tennis-Center Trimbach und heute im Nationalen Leistungszentrum von Swiss Tennis in Biel. Für Mateo ist Tennis die perfekte Mischung aus Athletik, Taktik und mentaler Stärke. „Man steht allein auf dem Platz, muss blitzschnell entscheiden und trotzdem ruhig bleiben. Genau diese Kombination macht den Reiz aus“, sagt er.

Rafael Nadal ist Mateos grosses Vorbild: „Sein Kampfgeist, seine Bescheidenheit und seine Einstellung, jeden Punkt bis zum Schluss zu spielen, beeindrucken mich enorm.“ Der bisher grösste Erfolg des Solothurners ist der U18 Schweizer Meistertitel im Einzel im Jahr 2025 in Bern. Für diesen Erfolg hat er jahrelang hart gearbeitet und diesen Moment wird er nie vergessen. Vor jedem Match zieht Mateo sich gerne etwas zurück, um sich zu konzentrieren.

„Beim Einlaufen finde ich meinen Rhythmus, spüre den Platz und versuche, den richtigen Fokus zu finden. Das hilft mir, ruhig zu bleiben und mit einem klaren Kopf ins Spiel zu starten.“ Er beschreibt seine Spielweise als clever und kämpferisch: „Ich kämpfe um jeden Ball und gebe nie auf. Meine Stärken sind meine Beinarbeit und meine Spielübersicht. Ich versuche, den Gegner laufen zu lassen und das Tempo zu bestimmen.“

Tennis ist ein grosser Teil von Mateo Fluris Lebens. Er besucht das Sportgymnasium in Solothurn und trainiert täglich, manchmal sogar zweimal. Der Sport gibt ihm Struktur und Motivation und lehrt ihn, niemals aufzugeben. Sein nächstes Ziel ist es, sich in der ITF-Juniorenweltrangliste weiter nach vorne zu arbeiten. „Einmal bei den Junior Grand Slams dabei zu sein, das wäre ein Traum“, sagt Mateo. Langfristig möchte er an einem College in den USA studieren und dort weiterhin auf hohem Niveau Tennis spielen.