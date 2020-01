AO Tennis 2: Gewinnt das neue Tennis-Game für PC, PS4, Xbox One und Switch

Pünktlich zum Start der Australian Open in Melbourne verlosen wir zehnmal das brandneue Videospiel AO Tennis 2 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Mit AO Tennis 2 machen Fans den Sprung von den Zuschauerrängen direkt auf den Platz und ins Rampenlicht – im neuen handlungsbasierten Karrieremodus. Zum ersten Mal in AO Tennis hängt der Erfolg eines jungen, talentierten Spielers sowohl von externen Ereignissen als auch Spitzenleistungen auf dem Court ab, was ein intensives Eintauchen in die Welt des Profi-Tennis ermöglicht.

Erneut können die Spieler Big Ants Editor einsetzen, um jedes Element ihres Spiels anzupassen – eine Funktion, die bereits im ersten AO Tennis von der Community enorm geschätzt wurde. Alle seit dem Erscheinen des ersten Spiels in 2018 von Spielern erstellte und geteilte Inhalte werden auch in AO Tennis 2 verfügbar sein. Das bedeutet, dass die Fans des Sports über 20.000 Spieler und Hunderte Courts erleben können.

Für Spieler, die den Ruhm ihrer liebsten Profis hautnah spüren möchten, bietet AO Tennis 2 einen Kader mit einigen der größten Talente aus ATP und WTA, wie Rafael Nadal, Ashleigh Barty, Angelique Kerber und viele andere. Zudem werden sämtliche Austragungsorte der Australian Open 2020 ebenfalls im Spiel enthalten sein, damit die Fans hohe Authentizität erleben, während sie den australischen Tennissommer zu Hause begleiten.

Die Eckdaten zum Videospiel

Titel: AO Tennis 2

Entwickler: Big Ant Studios

Publisher: Bigben

Erscheinungsdatum: 10. Januar für PS4, Xbox One und PC; Ende Januar für Switch

Plattformen: PS4, Xbox One, PC und Switch

Wir verlosen insgesamt zehn Spiele: 3x PS4, 2x Xbox One, 3x Switch, 2x PC.

Teilnahmeschluss: 31. Januar 2020