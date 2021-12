Gewinnspiel: Signierte Davis Cup-Jacke von HEAD

Bei den Davis Cup-Finals in Innsbruck und Madrid haben sie gezeigt, was in ihnen steckt: Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Peter Gojowczyk, Tim Pütz und Kevin Krawietz. Völlig unerwartet kämpfte sich das deutsche Team über die Gruppenspiele gegen Serbien und Österreich und das Viertelfinale gegen Großbritannien bis ins Halbfinale nach Madrid. Dabei zeigten die Jungs vor allem eines: Zusammenhalt und Teamgeist. „Das ist nicht das Ende“, versprach Teamkapitän Michael Kohlmann nach dem verlornen Halbfinale gegen die späteren Sieger aus Russland.

Handsignierte Davis Cup-Jacke von HEAD gewinnen

Bereits im März geht es weiter mit den Qualifikationsspielen für die Davis Cup-Finals 2022. Diesmal trifft Deutschland auswärts auf Brasilien. Um das deutsche Team auch von zu Hause aus im perfekten Dress zu unterstützen, verlosen wir eine Davis Cup-Trainingsjacke von HEAD in den deutschen Nationalfarben in Größe M. Das Besondere? Sie ist handsigniert von Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und dem Rest der deutschen Mannschaft.

Einfach das untenstehende Formular ausfüllen, Daumen drücken und mit etwas Glück gewinnen!