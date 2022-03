Zum Weltfrauentag: Signierter Tecnifibre-Schläger von Iga Swiatek zu gewinnen

Wie verlosen den Tecnifibre Tempo 298. Mit diesem Schläger spielt sich Iga Swiatek derzeit in der Weltrangliste immer weiter nach vorne.

Am heutigen 8. März ist Weltfrauentag. Zu diesem Anlass haben wir ein ganz besonderes Highlight für unsere tennis MAGAZIN-Leser. Wir verlosen den signierten Schläger Tecnifibre Tempo 298, mit dem Iga Swiatek sich in in der Weltrangliste immer weiter nach oben spielt. Die Polin gewann jüngst das WTA-1000-Turnier in Doha. Swiatek besiegte drei Top-10-Spielerinnen (Aryna Sabalenka, Jelena Ostapenko und Anett Kontaveit) glatt in zwei Sätzen auf dem Weg zum Titel.

Das Besondere an diesem sportlichen Turnierrahmen (nicht nur für Damen) ist, dass der Tempo 298 mit den Original-Spezifikationen in den Handel kommt, genauso wie die Weltranglistenvierte Iga Swiatek dieses Racket spielt. Der Tempo 298 ist ein sehr powervolles Kontrollracket und richtet sich an sportlich-ambitionierte Spieler. Die XTC-Technologie im Übergang von Griff in das Schlägerherz ermöglicht eine sehr gute Rückmeldung.

Wir verlosen unter allen Gewinnspielteilnehmern den signierten TECNIFIBRE TEMPO 298.

SO EINFACH IST DIE TEILNAHME AM GEWINNSPIEL:

Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter, füllen Sie dafür das unten stehende Formular aus.

Bestätigen Sie die Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Sie erhalten danach regelmäßig die neuesten Infos rund um den Tennissport von uns per E-Mail.

Dann Daumen drücken!

Der ausgeloste Gewinner wird nach Teilnahmeschluss per E-Mail benachrichtigt.

Teilnahmeschluss: 22. März 2022