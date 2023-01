Abschieds-Mail aus Melbourne

Ich wollte am Sonntag, ein paar Stunden vor dem Finale zwischen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas hier im Melbourne Park zwei blaue T-Shirts mit Australian Open-Logo kaufen. Für meinen guten Freund Hans aus Österreich. Um 14 Uhr öffnete der Shop unterhalb der Tribüne der Margaret-Court-Arena – und er war zu meinem Entsetzen beinahe komplett leergekauft. Dunkle Farben weg, T-Shirts weg, Größen M und L weg. Nur noch ein paar Reste, Kindergrößen, Handtücher und Socken. Ärgerlich. Für Hans.

Und doch schön. Denn die nahezu verwaisten Regale zeigen: Tennis boomt, vor allem bei den Australian Open. Vor allem in Melbourne. Die Menschen kommen, schauen, kaufen, essen, trinken, lachen und feiern. Über 800 000 Ticketkäufer.

Dieses Turnier ist wie eine Startrampe für die Saison, es gibt sehr viel Schwung. Ich war vor dreißig Jahren erstmals in Melbourne. Mit Rucksack, winzigem Budget und riesigen Träumen. Herrlich. Unvergessen. Seitdem bin ich sechsmal wiedergekehrt. Zu Formel-1-Rennen im Albert Park und zu den Australian Open. Die Stadt wurde von Jahr zu Jahr größer – und erstaunlicherweise dennoch immer freundlicher und attraktiver. Problemlos kann man sich hier mit dem Rad auf top Radwegen mitten durch die Stadt bewegen. Menschen rudern zu fast jeder Tages- und Nachtzeit auf dem Yarra River, joggen am Ufer. Direkt neben dem Melbourne Park mit seinen 17 Tennis Courts ist ein großes Fußball-Stadion und ein noch größeres Cricket-Stadion – „MCG“, Melbourne Cricket Ground. Was Wembley für den Fußball ist, das ist „MCG“ für Cricket. In den unzähligen Parks gibt es unzählige Fitness-Geräte, Rad-Bahnen, Cricket-Felder, Fußballtore und auch Tennisplätze.

Weltmetropole des Sports

Diese Stadt atmet Aktivität und Bewegung. Radfahrer und Autofahrer begegnen einander freundlich und tolerant statt hupend und klingelnd. Melbourne ist eine Welt-Metropole des Sports. Die Australian Open sind dabei die wichtigste Veranstaltung. Ich habe den Eindruck: Wenn eine Stadt Sport generell so viel Platz gibt, dann macht das eine Metropole besser und lebenswerter.

Und für Hans habe ich dann doch noch ein etwas bunteres Langarm-Shirt gefunden. Anders als andere Shirts. Aber sogar 30 Prozent reduziert. Ich nehme auch diese Kaufquittung als Beleg: Melbourne und die Australian Open schaffen es bisher einfach nicht, mich zu enttäuschen.