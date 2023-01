Djokovic „nicht sicher“ über Zustand seines Oberschenkels

Melbourne (SID) – Novak Djokovic will sich nach seinem Sieg bei den Australian Open zunächst um seinen zuletzt lädierten Oberschenkel kümmern. Eine Pause konnte er am Montag noch nicht ausschließen. „Ich bin nicht sicher, in den kommenden Tagen werde ich mich ein paar medizinischen Untersuchungen unterziehen“, sagte der Serbe im Gespräch mit AFP. „Dann habe ich ein besseres Bild und kann mehr darüber sagen.“

Nach aktuellem Stand sei er für das ATP-Turnier in Dubai (27. Februar bis 4. März) eingeschrieben, „das ist in einem Monat. Ich hoffe, dass ich in ein paar Wochen wieder auf dem Platz stehen kann.“

Die Verletzung am Oberschenkel hatte im Vorfeld und zu Beginn der Australian Open für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Beim Finalsieg am Sonntag gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas spielte sie aber offenbar keine Rolle mehr. Djokovic trat ohne Bandage an. Mit seinem 22. Grand-Slam-Titel eroberte der 35-Jährige auch Rang eins in der Weltrangliste zurück. Er verdrängte den Spanier Carlos Alcaraz, der Down Under verletzt gefehlt hatte.