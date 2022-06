Wimbledon und der Fluch der Halle-Turniersieger

Das Erstrundenmatch in Wimbledon zwischen Hubert Hurkacz und Alejandro Davidovich Fokina bot reichlich Drama – und befeuerte den Fluch um Titelträger beim ATP-Turnier in Halle.

Die kleinen und großen Dramen bei Grand-Slam-Turnieren spielen sich in den ersten Tagen größtenteils auf den kleineren Plätzen ab – auch hier in Wimbledon. An dieser Stelle sei jedem geraten, der in der ersten Woche ein Grand-Slam-Turnier besucht, die Atmosphäre auf den Außenplätzen aufzusaugen. Weltklasse-Tennis hautnah, Emotionen und Sensationen. Viel mehr geht nicht!

Auf Court 3 hier im All England Club in Wimbledon ging es heute so richtig wild zu. Das Duell zwischen Hubert Hurkacz und Alejandro Davidovich Fokina ist ein heißer Kandidat für eines der absurdesten Match des Jahres. Hurkacz, da war doch was? Richtig! Rückblick: Letztes Jahr im Viertelfinale hämmerte der nette und unscheinbare Pole Rekordsieger Roger Federer aus dem Wimbledon-Turnier: 6:3, 7:6, 6:0. Die Bilder vom dem geschlagenen und angeschlagenen Federer gingen um die Welt. Ein 0:6 in Wimbledon glich einer Majestätsbeleidigung. Hurkacz war plötzlich dort, wo er ungern steht: im Mittelpunkt.

Der Pole ist mittlerweile ein etablierter Top-20-Spieler. An guten Tagen ist Hurkacz dank seines Turboaufschlags auf schnellen Belägen kaum zu bezwingen. So wie vor wenigen Tagen in Halle, als er nahezu unbreakbar war und sich „in the zone“ seinen fünften ATP-Titel sicherte – im fünften Finale. Klar, dass dieser 1,96 Meter große 25-Jährige nach den gezeigten Leistungen auf Rasen im Vorjahr sowie dieses Jahr längst ein Geheimfavorit auf den Wimbledon war. Hier liegt die Betonung auf „war”. Denn Hurkacz scheiterte heute nach bizarrem Spielverlauf in der ersten Runde am Spanier Alejandro Davidovich Fokina – kein ausgewiesener Rasenexperte – mit 6:7 (4:7), 4:6, 7:5, 6:2, 6:7 (8:10).

Dabei war das Match im dritten Satz so gut wie entschieden. Davidovich Fokina hatte bei 5:3, 40:0 und eigenem Aufschlag die Überraschung auf dem Schläger. Doch dann spielte der Spanier bei seinem ersten Matchball etwas überheblich einen Ball durch die Beine. Der sogenannte Tweener misslang. Es kam, wie es kommen musste. Davidovich Fokina vergab auch die zwei weiteren Matchbälle und wurde gebreakt. Bei 5:5 setzte schließlich der Regen ein. Zeit genug für Hurkacz, um über sein Spiel nachzudenken. Und Zeit für Davidovich Fokina, immer wieder seinen missglückten Tweener zu bereuen. Nach der Regenunterbrechung spielte sich ein Drehbuch ab, das man häufig nach ausgelassenen Chancen sieht. Hurkacz erinnerte sich daran, dass er ganz passabel auf Rasen spielen kann und startete sofort mit einem Break.

So this just happened on match point.

And now we're at 5-5 in the third.

This feels like the start of an Aesop's fable. pic.twitter.com/icsq1zzeZ0

— Jack Edward (@ontheline_jack) June 27, 2022