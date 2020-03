85. und 79. Turniersieg: Nadal und Djokovic gewinnen immer weiter

Köln (SID) – Die Tennisstars Rafael Nadal (33) und Novak Djokovic (32) siegen immer weiter. Nadal sicherte sich in Acapulco seinen 85. Titel auf der Profitour – 15 Jahre, nachdem er das Turnier in Mexiko zum ersten Mal gewonnen hatte. Djokovic gewann das Turnier in Dubai bereits zum fünften Mal in seiner Karriere. An der Spitze der aktiven Spieler steht weiter der derzeit verletzte Roger Federer (38) mit 103 Titeln.

1. Jimmy Connors (USA) 109 Titel

2. Roger Federer (Schweiz)* 103

3. Ivan Lendl (Tschechoslowakei/USA) 94

4. Rafael Nadal (Spanien)* 85

5. Novak Djokovic (Serbien)* 79

6. John McEnroe (USA) 77

7. Pete Sampras (USA) 64

7. Björn Borg (Schweden) 64

9. Guillermo Vilas (Argentinien) 62

10. Andre Agassi (USA) 60

11. Ilie Nastase (Rumänien) 58

12. Boris Becker (Leimen) 49

* noch aktiv