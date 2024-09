Alcaraz über Nadal: „Hoffe, dass Davis Cup nicht sein letzter Tanz wird“

Nach der Absage für den Laver Cup vermuten viele, dass Rafael Nadal nun bei den Davis Cup-Finals in Malaga zum letzten Mal zum Schläger greift. Teamkollege Carlos Alcaraz hofft indes, dass Nadal noch weiterspielt.

Carlos Alcaraz und Rafael Nadal verbindet eine enge Beziehung, da sie sowohl als Gegner als auch als Partner schon auf dem Platz standen. Es war ein Highlight der Olympischen Sommerspiele in Paris, dass die beiden gemeinsam im Doppel für Spanien antraten, auch wenn sie keine Medaille holten und bereits im Viertelfinale ausschieden. Alcaraz äußerte sich bereits mehrfach zum schleichenden Karriereende Nadals, der zuletzt für den Laver Cup kurzfristig abgesagt hatte.

Viele hatten damit gerechnet, dass Nadal den Laver Cup als Bühne für seinen letzten Auftritt als Profi nutzen würde. So wie es Roger Federer 2022 getan hatte. Aber nun ist es nach wie vor offen, wann Nadal sein letztes Match bestreiten wird. Naheliegend also, dass Carlos Alcaraz beim nun startenden ATP-Turnier in Tokio gefragt wurde, ob vielleicht die Davis Cup-Finals in Malaga im November die Abschiedsveranstaltung von Nadal werden könnte. Die Gastgeber sind jedenfalls für das Finale der besten acht Teams qualifiziert.

Alcaraz: „Immer toll, wenn Nadal dabei ist“

„Nun, natürlich ist es immer toll, Rafa in der Nähe zu haben. Ja, ich vermisse ihn. Und ja, ich habe ihn auch beim Laver Cup vermisst. Es ist für mich natürlich ein Privileg, so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen. Ich hoffe nicht, dass es ein möglicher letzter Tanz für ihn in Málaga werden könnte. Daran will ich gar nicht denken. Ich hoffe, ihn noch so oft wie möglich auf dem Platz zu sehen“, sagte Alcaraz auf der Pressekonferenz in Tokio.

Im Hinblick auf die Davis Cup-Finals unterstrich Alcaraz, dass Nadal immer eine Hilfe für das spanische Team sei, weil er so viel Erfahrung mitbringen würde – im Gegensatz zu ihm selbst. „Für mich wird es das erste Davis Cup-Finale meiner Karriere sein“, betonte Alcaraz. Seine Hoffnung: Vor heimischer Kulisse werde die Atmosphäre sicher großartig und wenn dann noch Nadal dabei ist, wird es kein Halten mehr geben. Spanien trifft in Malaga zuerst auf die Niederlande. „Es wird großartig! Auch für Rafa. Hoffentlich wird es nicht das letzte Mal für ihn sein“, so Alcaraz.