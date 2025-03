Alex Michelsen: 10 Fakten zum amerikanischen Talent

Alex Michelsen ist ein aufstrebender amerikanischer Tennisstar, der bereits in jungen Jahren bemerkenswerte Erfolge erzielt hat. Wir stellen den 20-Jährigen in 10 Fakten vor.

1. Früher sportlicher Ehrgeiz

Alex Michelsen wurde am 25. August 2004 in Kalifornien geboren und sammelte bereits mit drei Jahren seine ersten Tenniserfahrungen in der Garage seiner Eltern. Obwohl seine Eltern beide College-Tennisspieler waren, entschied sich Alex erst spät dazu, seinen vollen Fokus auf den Tennissport zu legen. Im Teenager-Alter fiel schließlich die Entscheidung: für Tennis und gegen Fußball sowie Baseball. „Ich habe mich für Tennis entschieden, weil ich finde, dass es viel mehr Spaß macht als die meisten Sportarten und vor allem, weil ich ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch bin“, begründete Michelsen seine Entscheidung.

2. Junioren-Karriere

2022 gewann Michelsen sowohl den Einzel- als auch den Doppeltitel beim Easter Bowl von Indian Wells und wurde damit der erste Amerikaner seit 2006, dem dieses „Double“ gelang. Im selben Jahr holte er zudem den Doppeltitel bei den Junioren in Wimbledon – an der Seite von Sebastian Gorzny. Seinen persönlichen „Lieblingsmoment im Tennis“ beschreibt Michelsen mit den Worten: „Eine Wimbledon-Trophäe zu halten, sogar bei den Junioren, war supercool für mich. Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde.“

3. Erste Erfolge auf Heimatboden

2023 sicherte er sich seinen ersten Challenger-Titel in den USA in Chicago. Eine Woche später nahm er beim ATP-Rasenturnier in Newport teil und schaffte es bis ins Finale. Michelsen war damit im Alter von 18 Jahren der jüngste Amerikaner nach Taylor Fritz, der ein Finale auf der ATP-Tour erreichte.

4. Profikarriere statt College-Tennis

Alex Michelsen wollte ursprünglich ein Tennis-Stipendium an der Universität von Georgia annehmen, einer der fünfbesten Universitäten des Landes. Als er aber im Sommer 2023 seinen plötzlichen Durchbruch auf der ATP-Tour erlebte, entschied er sich gegen das Collegetennis und wechselte direkt ins Profilager. Für die US Open 2023 erhielt er dann eine Wildcard als vielversprechender US-Jungprofi. „Es gibt ein viel besseres Leben als das. College-Tennis hörte sich lustig an, und es macht sicher auch Spaß. Aber ich war noch nie ein großer Schultyp, also bin ich super glücklich“, bekräftigt Michelsen seine Entscheidung.

5. Schneller Aufstieg im Profibereich

Im August 2023 belegte Michelsen nach knapp 1,5 Jahren auf der Tour bereits einen Platz unter den Top 150. Ein halbes Jahr später schaffte er es sogar in die Top 100 der Welt. Seit seinem Wechsel zu den Profis hat er drei ATP-Finals erreicht, in fünf seiner ATP-Masters-1000er-Debüts die erste Runde gewonnen und an mehreren Grand-Slam-Turnieren teilgenommen.

6. Grand-Slam-Erfolg

Bei den Australian Open 2025 besiegte Michelsen den an Nummer elf gesetzten Stefanos Tsitsipas und erreichte erstmals das Achtelfinale eines Grand Slam-Turniers. Durch diesen Erfolg erreichte Michelsen im März 2025 mit Platz 32 seine bisher höchste Platzierung in der ATP-Weltrangliste.

7. Spielstil

Michelsen spielt rechtshändig mit einer beidhändigen Rückhand. Er zeichnet sich vor allem durch sein aggressives Grundlinienspiel aus, das es ihm ermöglicht Ballwechsel zu dominieren. Trotz seiner Körpergröße von 1,93 Metern ist er erstaunlich beweglich. „Es macht Spaß, aber es ist schwierig. Nichts Gutes im Leben ist einfach, man muss dafür arbeiten, um es zu erreichen“, sagt Michelsen über sein Tennis.

8. Vorbild

Sein Idol ist der französische Tennisspieler Gael Monfils, den er für sein spektakuläres Spiel bewundert. Michelsens Trainer, Brad Stine, sagte übrigens über die größte Stärke seines Schützlings: „Er spielt einfach beeindruckend unscheinbar.“

9. Freizeit

Alex Michelsen besitzt neben dem Tennis eine Leidenschaft für Münzen. Er hat bereits über 10.000 Dollar in verschiedenen Münzen angesammelt. Außerdem ist er begeisterter Science-Fiction-Fan. Sein Lieblingsbuch ist Harry Potter und sein Lieblingsfilm Star Wars.

10. Freundin

Seine Freundin Caroline Girard unterstützt ihn bei vielen seiner Turniere. Sie selbst ist zwar keine professionelle Tennisspielerin, sondern studiert Finanzwesen an der Southern Methodist University in Texas. Dennoch ist sie für Michelsen eine große Stütze. Er selbst sagt über seine Beziehung: „Es macht viel mehr Spaß, Gesellschaft im Zimmer zu haben. Ich bin gerne allein, aber es ist viel schöner, sie bei mir zu haben. Diese Unterstützung ist wichtig.“