ATP Hamburg: Jannik Sinner spielt erstmals am Rothenbaum

Jannik Sinner spielt sein zweites Turnier nach Ablauf seiner dreimonatigen Sperre wegen eines Dopingvergehens in Hamburg am Rothenbaum.

Das ist ein absolutes Highlight und wird alle Tennis-Fans in Deutschland und insbesondere in Hamburg begeistern: Jannik Sinner hat seinen Start bei den Hamburg Open (17. – 24. Mai 2025) zugesichert. Der Weltranglistenerste spielt erstmals in seiner Karriere am Rothenbaum und wertet mit seiner Teilnahme das ohnehin schon topbesetzte Starterfeld des ATP-500er-Turniers noch einmal enorm auf. Vor Sinner hatten schon Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrey Rublev, Gael Monfils sowie der Deutsche Jan-Lennard Struff ihre Zusagen gegeben. Absolutes Weltklasse-Tennis ist also garantiert.

Jannik Sinner: Erster Nummer-1-Spieler am Hamburger Rothenbaum seit Federer

Der 23-jährige Sinner konnte zuletzt die Australian Open im Januar gewinnen. Insgesamt hat der Italiener jetzt drei Grand-Slam-Siege auf seinem Konto. Dazu kommen weitere vier Masters-1000er-Titel. Im vergangenen November gewann Sinner, der ein sogenannter Allround- Spieler ist, auch die ATP-Finals in Turin. Der beste Spieler der Welt ist auf allen Belägen zuhause und begeistert das Publikum immer wieder mit spektakulären Schlägen und einer enormen Athletik. Sinner ist nach Roger Federer 2008 der erste Spieler, der als Weltranglistenerster wieder am Rothenbaum aufschlagen wird.

„Ich freue mich sehr darauf, erstmals bei den traditionsreichen Hamburg Open anzutreten. Die Zuschauer sorgen immer für eine tolle Stimmung auf dem schönen Center Court. Ich kann es kaum erwarten, endlich Hamburg kennenzulernen und erstmals am Rothenbaum zu spielen“, sagt Jannik Sinner zu seiner Teilnahme in Hamburg.

Enric Molina Mur, Turnierdirektor der Hamburg Open, freut sich über die Zusage Sinners und die hochkarätige Besetzung des Turniers: „Die Teilnahme von Jannik Sinner, der als aktueller Weltranglistenerster und dreifacher Grand-Slam-Sieger zu den besten Spielern der Welt gehört, ist ein enormer Gewinn für unser Turnier und ein historischer Moment. Wir sind stolz und freuen uns sehr, dass wir mit Jannik und all den anderen Top- Spielern ein echtes Tennisfest für unsere Fans organisieren können.“

Sinner ist aufgrund seiner beiden positiven Dopingtests von 2024 in Indian Wells für drei Monate gesperrt worden. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und die italienische Nummer eins haben sich außergerichtlich auf eine Sperre wegen eines Dopingvergehens geeinigt. Die Sperre läuft bereits seit dem 9. Februar und endet am 4. Mai. Sinner wird sein erstes Turnier nach Ablauf der Sperre beim Heimevent in Rom spielen.