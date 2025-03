Miami Open: Negativ-Premiere für deutsche Damen

Eva Lys, Laura Siegemund und Tatjana Maria scheitern bei den Miami Open im Quali-Finale. Damit steht keine Deutsche im Hauptfeld des WTA-Turniers.

Das gab es in der 40-jährigen Geschichte der Miami Open noch nie. Erstmals in der Historie des Turniers steht keine deutsche Spielerin im Hauptfeld des WTA-Turniers. Über die sogenannte Entry List, die vier Wochen vor Turnierbeginn feststeht, hatte sich keine Spielerin aus Deutschland direkt für das Hauptfeld qualifiziert. In der Qualifikation gingen Eva Lys, Laura Siegemund, Tatjana Maria und Jule Niemeier an den Start.

Miami Open: Lys wieder als Lucky Loser?

Während Niemeier in der ersten Quali-Runde scheiterte, verloren Lys, Maria und Siegemund im Quali-Finale. Somit kommt es zur Negativ-Premiere im 96er-Spielerinnen-Feld beim WTA-Turnier in Miami. Ein kleines Aber gibt es noch. Zumindest Lys darf sich noch Chancen ausrechnen, als Lucky Loser doch noch ins Hauptfeld zu rutschen – so wie bereits bei den Australian Open und in Indian Wells.

Lys steht wie schon in Indian Wells auf Platz zwei der Nachrückerliste, sollte eine Spielerin aus dem Hauptfeld noch kurzfristig absagen. Siegemund belegt Platz zwei der Nachrückerliste. Bei den Herren stehen drei deutsche Spieler im Hauptfeld: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier. Zverev hat als Topgesetzter zunächst ein Freilos. Struff spielt in der ersten Runde gegen Alejandro Davidovich Fokina (Spanien), Altmaier spielt gegen den Wildcard-Spieler Coleman Wong (Hongkong). Zverev braucht in Miami ein starkes Resultat, um seine Chance zu wahren, Jannik Sinner in dessen dreimonatiger Abwesenheit als Nummer eins im ATP-Ranking abzulösen.