Andy Murrays Abschied in Melbourne?

Hat Andy Murray bei den Australian Open 2024 sein letztes Match in Melbourne bestritten? Nach seinem Erstrunden-Aus zeigte sich der Schotte deutlich niedergeschlagen in der Pressekonferenz.

Am Montagmorgen trat Andy Murray in der ersten Runde gegen Tomas Martin Etcheverry an. Etcheverry, an Position 30 gesetzt, glänzte bei den French Open 2023, als er völlig überraschend ins Viertelfinale einzog. Gegen Murray, der aktuell Platz 44 im ATP-Ranking belegt, ging Etcheverry als Favorit ins Rennen. Dennoch konnte man eine enge Partie erwarten.

Aber es kam anders. Nach knapp zwei Stunden und 20 Minuten musste Murray sich mit einem klaren 4:6, 2:6, 2:6 geschlagen geben. Nun kann der Schotte bereits nach zwei gespielten Tagen bei den Australian Open 2024 sie Heimreise antreten. 2023 erreichte er noch die dritte Runde.

Andy Murray: „Möglich, dass ich das letzte Mal hier gespielt habe“

Deutlich niedergeschlagen zeigte sich Murray im Anschluss an seine Erstrunden-Niederlage im Pressekonferenzraum. „Es war ein unglaubliches Publikum da draußen. Ich hatte das Gefühl, dass sie versuchten, mich aufzufangen, zu unterstützen und hinter mir zu stehen. Normalerweise beziehe ich die Zuschauer immer mit ein und bringe sie in Schwung und Energie in das Match. Es war, ja, einfach eine schwache Leistung von mir“, sagte Murray.

Unter den Journalisten wurde bereits gemunkelt, ob es eine größere Verkündung geben könnte. Denn das Pressegespräch wurde überraschend auf den Hauptraum verlegt. Und so kam es: „Es ist definitiv möglich, dass es das letzte Mal war, dass ich hier gespielt habe“, so Andy Murray. „Während des Matches versucht man natürlich, seine Emotionen zu kontrollieren, sich auf die Punkte zu konzentrieren. Wenn man Matchball gegen sich hat, denkt man: Ich kann nicht glauben, dass es so schnell vorbei ist.“

Der PK-Raum für Andy Murrays PK wurde auf den Hauptraum umgelegt. Kommt da eine größere Ankündigung? — Chip & Charge (@ChipundCharge) January 15, 2024

Niedergeschlagen war der Schotte aber, weil er mit höheren Erwartungen in das Match gegangen ist. „Von Anfang an lief viel nicht richtig. Ich weiß nicht genau, warum das der Fall war. Denn vor dem Match habe ich mich gut gefühlt. In Brisbane habe ich ziemlich gut gespielt und auch die letzten zehn Tage gut trainiert. Ich weiß es nicht“, sagte er.

Ein offizielles Karriereende wie 2019 ist bei Andy Murray wohl Stand jetzt nicht geplant. Es scheint, als würde er die Saison weiter bestreiten. Das nächste Turnier in Murrays Kalender: das 250er-Event „Open Sud de France“ in Montpellier.