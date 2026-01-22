Angelique Kerber: Mit Beule zum Titel bei den Australian Open

Vor zehn Jahren erfüllte sich Angelique Kerber ihren großen Traum: erster Grand-Slam-Titel bei den Australian Open – im gigantischen Finale gegen Serena Williams.

Die Australian Open 2016 begannen für Angelique Kerber mit einem Schreckmoment. Vor ihrem ersten Erstrundenmatch landete in der Nacht im Hotel ein Holzbalken, der sich von der Decke löste, auf ihrem Kopf. Die schmerzhafte Folge: eine Beule. Sorgte dieser Zwischenfall dafür, dass Kerber in Melbourne beinahe in der ersten Runde ausgeschieden wäre?

Im Tennis liegen glorreicher Triumph und riesige Enttäuschung häufig ganz dicht beieinander. Im Auftaktmatch gegen die Japanerin Misaki Doi hatte Kerber im Tiebreak des zweiten Satzes Matchball gegen sich und quälte sich letztendlich weiter. Knapp zwei Wochen später durfte Kerber über den ganz großen Coup jubeln: ihren ersten Grand Slam-Titel, auf den die 28-Jährige viele Jahre warten musste.

In einem hochklassigen Finale (unbedingt die Highlights auf YouTube anschauen!) besiegte Kerber die Nummer eins der Welt, Serena Williams, mit 6:4, 3:6, 6:4. „Mein Traum ist wahr geworden an diesem Abend. Dafür habe ich hart gearbeitet. Das waren die besten zwei Wochen meines Lebens“, freute sie sich.

Australian Open: Angelique Kerber springt in den Yarra River

Am nächsten Morgen löste Kerber ihre Wettschulden ein und sprang in den Yarra River. „Es war kalt, aber das hat sich gelohnt. Das war es wert“, sagte sie nach dem Sprung in den Fluss. Ihrem Trainer Torben Beltz hatte sie zuvor versprochen, im Falle des Turniersiegs im Yarra River gegenüber der Anlage im Melbourne Park zu baden.

Die Idee mit dem Sprung in den Yarra River war nicht neu. Jim Courier sprang nach seinen Australian­ Open­-Siegen 1992 und 1993 eben­falls in den damals völlig verdreckten Fluss. „Ich bin ein Grand Slam-Champion, das klingt so verrückt. Dieser Moment wird für immer in meinem Kopf, in meinem Bauch und in meinem Herzen sein. So ein Gefühl hatte ich noch nie. In diesen zwei Wochen hat sich alles verändert. Jetzt will ich mehr gewinnen“, sagte Kerber über ihren Coup.

Und genau das tat sie auch: Kerber reifte nach dem Triumph in Melbourne zur absoluten Topspielerin. Im gleichen Jahr gewann sie die US Open, die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio, erreichte das Finale in Wimbledon und beendete das Jahr als Nummer eins der Welt. Ihre Karriere krönte sie 2018 mit der Erfüllung ihres Kindheitstraums: Wimbledontitel.