Sabalenka beneidet Osaka: „Wünschte, Nike würde mir das erlauben“

Das „Quallen-Outfit“ von Naomi Osaka war der bisherige Höhepunkt der Australian Open 2026. Profikollegin Aryna Sabalenka hätte gerne ähnliche Auftritte.

Im Web kursiert ein Video von Tim Henman, das am besten zeigt, wie die Tenniswelt für ein paar Sekunden stillstand, als am Dienstag Naomi Osaka für ihr Nightsession-Match gegen Antonia Ruzic die vollbesetzte Rod Laver-Arena betrat. Denn: Es war kein Auftritt wie jeder andere. Osaka stolzierte in einem weißen Outfit mit langem Schleier, breitkrempigem Hut und eckigem Sonnenschirm auf den Court, eingehüllt in eine Mischung aus Hochzeitskleid, Geisha-Kostüm und Mary Poppins-Dress. Darunter trug Osaka ein türkisfarbenes Match-Kleid.

Tim Henman’s reaction to Naomi Osaka’s Australian Open outfit is taking me out He literally can’t stop his jaw from dropping 😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/v0hI5xoDhS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2026

Henman jedenfalls war im Live-Stream von TNT-Sports zu sehen und gab seine Einschätzungen zum anstehenden Match ab, als ihm plötzlich – im wahrsten Sinne – der Mund vor Erstaunen offen stehenblieb. „Jaw-dropping“ nennt man so einem Moment wohl im Web-Slang. Es dauerte ein wenig, bis sich Henman von dem Anblick losreißen konnte und er sich ein Grinsen nicht mehr verkneifen konnte. Die 17. auf der Weltrangliste versprühte die Extravaganz eines Haute-Couture-Models und verwandelte die Rod-Laver-Arena in einen Laufsteg.

Naomi Osaka mit stilprägendem Augenblick

Es war ein stilprägender Augenblick, von denen es in der Karriere von Naomi Osaka schon so einige gab. Die ehemalige Nummer eins und vierfache Grand Slam-Siegerin ist längst ihre eigene Marke und inszeniert sich auf der WTA-Tour wie keine Zweite, auch wenn die großen Erfolge nach ihrer Babypause bislang ausbleiben. 2024 bei den US Open trug sie ein Outfit im Stil einer Geschenkverpackung mit dicker weißer Schleife auf dem Rücken. Für die eher introvertierte und schüchterne Osaka ist Mode schon immer ein Weg gewesen, um sich und ihrer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen.

Natürlich vermuteten aber schnell einige User eine ausgeklügelte PR-Aktion hinter dieser „Mode-Nummer“. Nach dem Motto: Wenn die sportlichen Erfolge ausbleiben, muss Osaka eben andere Wege finden, um Aufmerksamkeit zu generieren und im Gespräch zu bleiben. Komplett auszuschließen ist das nicht. Osaka ist eine erfolgreiche und millionenschwere Geschäftsfrau, die sich jüngst von ihrem langjährigen Manager Stuart Duguid getrennt hat und nun wieder mit dem Vermarktungsriesen IMG zusammenarbeitet. Mit Duguid hatte Osaka einst die „Boutique-Agentur“ Evolve gegründet, bei der inzwischen auch Eva Lys unter Vertrag steht.

Die tiefere Message ihres Outfits erläuterte Osaka in einem Vogue-Artikel, der parallel zu ihrem Erstrundenmatch online erschien, was den Eindruck einer abgekarteten Vermarktungsstrategie nicht gerade entschärfte. Darin wird Osaka unter anderem so zitiert: „Wenn ich an die Spielerinnen vor mir zurückdenke, denke ich darüber nach, wie diese Momente – diese Blicke – zu unvergesslichen Erinnerungen geworden sind. So oft schreiben andere unsere Geschichten. Diesmal fühlte es sich an, als könnte ich ein Stück meiner eigenen Geschichte schreiben.“

Eine Qualle als Inspiration für Osaka

Die Vogue hatte weitere Hintergründe für die Fans parat. Robert Wun, der schon Kleider für die US-Superstars Beyoncé und Ariana Grande angefertigt hat, schneiderte das Kleid. Die Inspiration dafür sei angeblich von Osaka selbst gekommen – beziehungsweise von ihrer zwei Jahre alten Tochter Shai. Beim Vorlesen soll Shai vom Bild einer Qualle so begeistert gewesen sein, dass die Mama nun ein paar Monate später in einem „Quallen-Outfit“ zum Tennis schritt. Was für eine Story; vielleicht schon etwas zu kitschig.

Naomi Osaka makes a statement as she walks on court at the 2026 Australian Open. One of the boldest fashion choices in tennis history. WOW. pic.twitter.com/n7U80ws4k7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2026

Zum Glück für Osaka lieferte sie ­­– nachdem Kleid, Hut und Schirm beiseitegelegt wurden – ein ordentliches Match gegen eine giftige Gegnerin ab. Als die Japanerin, die 2019 und 2021 in Melbourne triumphiert hatte, im dritten Satz mit 3:4 hinten lag, legte sie einen eindrucksvollen Endspurt hin, um Ruzic mit 6:3, 3:6, 6:4 zu schlagen. Jetzt wartet die Bezwingerin von Eva Lys, Sorana Cirstea, auf Osaka.

Gesprächsthema Nummer eins nach ihrem Auftaktsieg blieb aber ihr Einlauf-Outfit und Osaka erläuterte weitere Details des spektakulären Kleids in ihrer Pressekonferenz. „Da ist ein Schmetterling auf dem Hut. Und auf dem Schirm ist auch ein Schmetterling. Das hat mit den Australian Open 2021 zu tun, die ich damals gewonnen habe“, erklärte sie. Damals war während eines Spiels ein Schmetterling auf ihrer Nase und auf ihrem Finger gelandet. Ein Foto davon wurde 2022 mit dem „World Sports Photography Award“ ausgezeichnet und gilt als ikonisches Motiv der modernen Sportfotografie.

Sabalenka: „Das war ziemlich cool“

Auch am Mittwoch, dem vierten Turniertag der Australian Open, blieb Osakas Outfit ein Thema im Melbourne Park. Nachdem Aryna Sabalenka den Tag mit einem lockeren Zweitrunden-Sieg gegen Bai Zhaoxuan eröffnete hatte, sollte sie ihre Einschätzungen zum aufsehenerregenden Dress ihrer Konkurrentin abgeben. „Das Schöne an Mode ist, dass man sich damit auf jede erdenkliche Weise ausdrücken kann“, begann die Weltranglisten-Erste. „Es ist einfach so, dass manche Menschen Mode auf eine bestimmte Art und Weise sehen, andere wiederum auf eine andere Art und Weise. Deshalb ist es so schön, dass man sich frei fühlen und seine Persönlichkeit zeigen kann. Ich finde, gestern passte das perfekt zu ihrer Persönlichkeit, ihrer Kultur und vielen anderen Dingen. Das war ziemlich cool.“

Sabalenka wird – wie Osaka – von Nike ausgestattet. Allerdings hat die Belarusin keine eigene Nike-Kollektion, Osaka aber schon. Die Japanerin ist die einzige Tennisspielerin, die von Nike bevorzugt behandelt wird. Am Ende der Saison 2025, als Sabalenka das Endspiel der WTA-Finals gegen Elena Rybakina verloren hatte, sprach ein Journalist sie auf die Zusammenarbeit mit Nike an.

Surely Nike is joking?!?

Sabalenka says her Nike kits in 2026 won’t be special for her…No customs…She will have to wait for 2027???? She jokes saying “ let’s start sending some messages to Nike to put some pressure“ 😭😭😭😭 @Nike please. pic.twitter.com/qYNMaoDyHJ — Liviefromparis 🇫🇷🤸🏼‍♀️🎾 (@Livieparis2024) November 11, 2025



Zunächst gab sich Sabalenka noch positiv, als es um die Outfits für 2025 ging: „Mein Outfit war irgendwie so – sagen wir – eine gemeinsame Arbeit von mir und Nike. Ich habe eine Menge Ideen eingebracht, und sie haben es tatsächlich umgesetzt. Ich finde, es ist richtig cool geworden.“ Dann aber schob sie hinterher: „Leider wird die nächste Saison für mich outfit-technisch nicht so besonders.“ Als ein Reporter nachhakte, schlug sie vor: „Vielleicht sollten wir anfangen, Nike auf Instagram zu schreiben und ein bisschen Druck machen.“

Keine Nike-Sonderrolle für Sabalenka

Gut möglich, dass Sabalenka als Weltranglisten-Führende eine Sonderrolle bei Nike einfordert. Ein entsprechendes Zitat von ihr im Zusammenhang mit dem Special-Outfit von Osaka lässt diesen Schluss jedenfalls zu: „Ich würde mir wünschen, dass Nike mir so etwas erlaubt, aber dieses Jahr wird das nichts. Wir arbeiten daran, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Ich denke, ich würde eher einen eleganten Auftritt bevorzugen. Vielleicht, ich weiß nicht, einen langen Mantel. Es wäre jedenfalls ein cooler Auftritt, auf rotem Teppich und mit gutem Style.“

In dem Zusammenhang ist es spannend, die Erkenntnisse der US-Tennisbloggrin Jessica Schiffer zu lesen, die sich viel mit Tennismode beschäftigt. Für ihren Blog „Hard Court“ hat sie im September 2025 mit einer anonymen Quelle vom Sportgiganten Nike darüber gesprochen, weshalb ausgerechnet Osaka die attraktivsten Outfits des US-Herstellers bekommt.

Die Antwort der Quelle: „Osaka geht so weit über den Sport hinaus, wie es Sinner, Alcaraz und Sabalenka noch nicht wirklich geschafft haben, insbesondere in Sachen Mode. Wenn sie etwas trägt, zieht es viel mehr Blicke auf sich. Viele dieser maßgeschneiderten Looks stammen vom Lifestyle-/Markenteam – und nicht vom Tennisteam –, das darin eine Gelegenheit sieht, eine Modediskussion anzuregen und auf breiterer Ebene mit Frauen in Kontakt zu treten.“ Fazit von Bloggerin Schiffer: „Osaka wird definitiv als eine Möglichkeit gesehen, einen größeren Markenmoment für Nike zu schaffen, der über den Tennissport hinausgeht.“

Quick update here: I’ve confirmed with a source close to the production that Nike was only responsible for the dress she played in. Her walk on outfit by couturier Robert Wun was handled (and funded) by her personal management team. The point being that Osaka really takes these… https://t.co/8s1ZlPLEg4 — Jessica Schiffer (@jessicaschiffer) January 21, 2026

Osaka nimmt ihre Kreationen selbst in die Hand

Zum aktuellen Einlauf-Outfit von Osaka hat Schiffer ihre Quelle erneut angezapft: „Ich habe aus dem Umfeld der Produktion erfahren, dass Nike nur für das sportliche Outfit verantwortlich war. Es ist ein maßgeschneidertes Kleid mit einem von Quallen inspirierten Schnitt, Aquarelltönen und kaskadenförmigen Rüschen. Ihr weißes Outfit für den Gang zum Court wurde von ihrem persönlichen Managementteam organisiert und finanziert. Die wichtigste Erkenntnis, die ich daraus ziehe, ist, dass Osaka diese aufwendigen Kreationen wirklich selbst in die Hand nimmt und dass die anderen Top-Spielerinnen von Nike – die oft neben ihr erwähnt werden, weil sie nicht die gleiche Behandlung erfahren – ebenfalls so groß auftreten könnten, wenn sie wollten.“

Noami Osaka wird am Donnerstagmorgen um 9 Uhr deutscher Zeit wieder den Platz betreten. Ihr Match gegen Sorana Cirstea ist in der Margaret Court Arena angesetzt. Auf ihren Einlauf im „Quallen-Outfit“ dürfen sich die Fans dann wieder freuen.