ATP in Houston: Hanfmann steht im Halbfinale

Köln (SID) – Die Dauerregenfälle beim ATP-Turnier in Houston haben bei Tennisprofi Yannick Hanfmann offensichtlich für reichlich Flow gesorgt. Nur wenige Stunden nach dem Überraschungssieg gegen den an Nummer zwei gesetzten Tommy Paul (USA) zog der Qualifikant aus Karlsruhe mit einem lockeren 6:2, 6:1 gegen den Tschechen Tomas Machac ins Halbfinale ein.

Das Wetter hatte die Ansetzungen des Sandplatz-Turniers in der texanischen Metropole ordentlich durcheinandergewirbelt und dafür gesorgt, dass viele Spieler zwei Matches am selben Tag spielen mussten. Der 31 Jahre alte Hanfmann kam damit bisher offenbar gut zurecht – und kann seinen Lauf bereits am Ostersonntagabend (21.00 Uhr) fortsetzen, wenn es gegen den an acht gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry um den Einzug ins Finale geht.