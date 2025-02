ATP-Ranking: Kevin Krawietz bricht deutschen Rekord

Kevin Krawietz wird am kommenden Montag im ATP-Ranking im Doppel auf Platz fünf vorrücken. Damit ist er alleiniger deutscher Rekordhalter.

Den deutschen Uraltrekord hatte er bereits eingestellt. Nun wird Kevin Krawietz alleiniger Rekordhalter. Der 33-jährige Doppelspezialist wird am kommenden Montag im ATP-Ranking um einen Platz nach oben klettern – auf Platz 5. Damit ist Krawietz der bestplatzierte Doppelspieler aus Deutschland seit Einführung der Doppelweltrangliste auf der ATP-Tour im Jahr 1976.

Die bisherige Rekordmarke lag zuvor bei Position sechs. Dorthin schafften es Udo Riglewski (1991) und Boris Becker (1986). Beide Spieler erreichten dies allerdings, ohne jemals in das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier zu gelangen.

Kevin Krawietz 90 Punkte besser als Tim Pütz

Für Krawietz war in den vergangenen Wochen noch deutlich mehr möglich. Sogar der Sprung auf Platz eins im ATP-Ranking war realistisch. Zu Saisonbeginn verlor Krawietz an der Seite von Tim Pütz das Finale beim ATP-Turnier in Auckland nach vier vergebenen Matchbällen. Bei den Australian Open scheiterten Krawietz/Pütz knapp im Halbfinale im Match-Tiebreak des dritten Satzes gegen die späteren Turniersieger Harri Heliovaara (Finnland) und Henry Patten (Großbritannien).

In dieser Woche schieden Krawietz/Pütz beim ATP-Turnier in Rotterdam bereits im Viertelfinale aus. Dennoch geht es für Krawietz einen Platz nach oben. Dass Tim Pütz nicht ebenfalls den deutschen Doppelrekord bricht, liegt daran, dass er 90 Punkte weniger im Doppel-Ranking hat. Pütz konnte im Oktober 2024 zum ATP-Turnier in Basel wegen eines Muskelfaserrisses nicht antreten. Deshalb spielte Krawietz an der Seite von Aleksandr Nedovyesov (Niederlage im Viertelfinale). Pütz, derzeit die Nummer neun im ATP-Ranking, könnte am Montag auf Platz sechs vorrücken, wenn die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori nicht den Titel beim ATP-Turnier in Rotterdam gewinnen.

DEUTSCHE HERREN IN DEN TOP 10 DER DOPPEL-WELTRANGLISTE*

Spieler Höchstes Ranking Jahr Kevin Krawietz 5 2025 Boris Becker 6 1986 Udo Riglewski 6 1991 Tim Pütz 7 2022 Andreas Mies 8 2019 Michael Stich 9 1991 Philipp Petzschner 9 2011

Kursiv: noch aktive Spieler

*Seit Einführung der ATP-Doppel-Rankings 1976