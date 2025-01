ATP-Ranking: Kevin Krawietz stellt deutschen Rekord ein

Kevin Krawietz ist nun der beste deutsche Doppelspieler der Geschichte im ATP-Ranking. Er zieht mit Boris Becker und Udo Riglewski gleich.

Mit dem Australian-Open-Titel als Geschenk zu seinem 33. Geburtstag hat es für Kevin Krawietz nicht geklappt. An der Seite von Tim Pütz scheiterte der Doppelspezialist in Melbourne knapp im Halbfinale – Niederlage im Match-Tiebreak des dritten Satzes gegen die späteren Australian-Open-Sieger Harri Heliovaara (Finnland) und Henry Patten (Großbritannien). In der Woche vor den Australian Open spielten Krawietz/Pütz beim ATP-Turnier in Auckland und verpassten nach vier vergebenen Matchbällen ihren vierten gemeinsamen Titel.

Kevin Krawietz: So gut wie Boris Becker und Udo Riglewski

Die starken Leistungen der letzten zwölf Monate, darunter der Triumph bei den ATP Finals in Turin sowie das Finale bei den US Open, haben Krawietz nun eine neue persönliche Bestmarke im ATP-Ranking im Doppel beschert. Der 33-Jährige steht aktuell auf Platz sechs der Doppelweltrangliste. Doch damit nicht genug. Krawietz stellte damit den Uraltrekord aus Deutschland ein. Die bisherige Rekordmarke liegt ebenfalls bei Position sechs. Dorthin schafften es Udo Riglewski (1991) und Boris Becker (1986). Beide Spieler erreichten dies allerdings, ohne jemals in das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier zu gelangen.

Krawietz hingegen hat neben den ATP Finals auch zweimal die French Open (jeweils mit Andreas Mies) gewonnen. Es scheint bei den aktuellen Leistungen von Krawietz/Pütz nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Krawietz den deutschen Doppelrekord alleine für sich hat. Krawietz hat übrigens 90 Punkte mehr im Doppel-Ranking als sein Dauerpartner Tim Pütz und steht deswegen vor ihm. Der Grund: Er spielte 2024 das Turnier in Basel mit Aleksandr Nedovyesov (Niederlage im Viertelfinale), weil Pütz zu diesem Zeitpunkt einen Muskelfaserriss in der Wade auskurieren musste.

DEUTSCHE HERREN IN DEN TOP 10 DER DOPPEL-WELTRANGLISTE*

Spieler Höchstes Ranking Jahr Boris Becker 6 1986 Udo Riglewski 6 1991 Kevin Krawietz 6 2025 Tim Pütz 7 2022 Andreas Mies 8 2019 Michael Stich 9 1991 Philipp Petzschner 9 2011

Kursiv: noch aktive Spieler

*Seit Einführung der ATP-Rankings 1973