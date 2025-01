Live-Ticker Australian Open: Zverev vs. Sinner

Alexander Zverev spielt im Finale bei den Australian Open gegen Jannik Sinner. Am Sonntag ab 9:30 Uhr will der Deutsche endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Bleiben Sie mit unserem Liveticker zum Duell Zverev vs. Sinner am Ball.

+++Zverev vs. Sinner. Wie ist die Ausgangslage im ATP-Ranking? Alexander Zverev liegt in der Weltrangliste zwar auf Platz zwei hinter Jannik Sinner. Doch der Vorsprung des Italieners ist gewaltig. Und er bleibt auch riesig, sollte Zverev bei den Australian Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Eine große Frage schwingt aber seit Monaten beim Thema Weltrangliste ist. Was passiert, wenn Sinner nachträglich wegen seines Dopingfalls gesperrt wird? Die Welt-Anti-Dopingagentur hat Einspruch gegen den Freispruch nach der positiven Dopingprobe des Italieners eingelegt. Der Fall wird am 16. und 17. April vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) verhandelt und findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

+++Schließt sich der Kreis? Alexander Zverev gewann 2014 bei den Australian Open in seinem letzten Turnier bei den Junioren seinen ersten Grand-Slam-Titel. Folgt nun an gleicher Stelle auch der erste Grand-Slam-Titel bei den Profis?

+++Zverev vs. Sinner – Der Weg ins Finale: Beide Spieler gaben in ihren sechs Matches zwei Sätze ab. Zverev stand etwas mehr als 100 Minuten weniger auf dem Platz als Sinner. Das lag vor allem daran, dass er im Halbfinale von der verletzungsbedingten Aufgabe von Novak Djokovic profitierte.

+++Zverev vs. Sinner – Ein Blick aufs Head-to-Head. Zverev führt im direkten Vergleich mit 4:2 gegen Sinner. Auf Grand-Slam-Ebene steht es 2:1 für den Deutschen, der beide Duelle bei den US Open (2021 und 2023) gewann. Sinner siegte bei den French Open 2020. Den letzten Vergleich gewann Sinner im letzten Jahr im Halbfinale beim Masters-Turnier in Cincinnati mit 7:6 im dritten Satz. Bei den Australian Open treffen die beiden zum ersten Mal in einem Endspiel aufeinander.

+++Sowohl für Zverev als auch für Sinner ist es das dritte Grand-Slam-Finale. Der kleine, aber feine Unterschied. Sinner gewann seine beiden Endspiele: 2024 bei den Australian Open nach 0:2-Satzrückstand gegen Daniil Medvedev und 2024 bei den US Open glatt in drei Sätzen gegen Taylor Fritz. Zverev verlor bei den US Open 2020 das dramatische Finale gegen Dominic Thiem nach 2:0-Satzführung im Tiebreak des fünften Satzes. Das Match fand damals wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt. 2024 bei den French Open unterlag Zverev im Finale gegen Carlos Alcaraz ebenfalls in fünf Sätzen.

+++Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zum Finale bei den Australian Open. Alexander Zverev spielt im Endspiel gegen Jannik Sinner. Um 9:30 Uhr deutscher Zeit am Sonntag startet das Endspiel zwischen dem Deutschen, Platz 2 im ATP-Ranking, und dem Italiener, Platz 1 im ATP-Ranking. In unserem Live-Ticker versorgen wir Sie mit allen wichtigen Informationen rund um das Endspiel in Melbourne.