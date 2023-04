ATP-Turnier in München: Starker Otte im Achtelfinale

Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in München mit einer überzeugenden Vorstellung sein Auftaktmatch gewonnen. Der 29 Jahre alte Kölner besiegte den an Nummer fünf gesetzten Argentinier Sebastian Baez 6:3, 7:5 und steht damit als dritter Deutscher neben Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und Alexander Zverev (Hamburg) im Achtelfinale.

Im vergangenen Jahr hatte Otte, in der Weltrangliste von Rang 36 im vergangenen Sommer auf Position 94 abgerutscht, in München erstmals das Halbfinale eines ATP-Turniers erreicht. Sein Sieg gegen Baez war erst sein vierter in diesem Jahr auf der Tour.