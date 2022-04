ATP-Turnier in München: Zverev scheitert im Auftaktmatch

München (SID) – Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München bereits in seinem Auftaktmatch sang- und klanglos gescheitert. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger unterlag dem 18 Jahre alten Dänen Holger Rune deutlich mit 3:6, 2:6 und enttäuschte. Für den Weltranglistenvierten ist es in einem bislang durchwachsenen Jahr ein neuerlicher Rückschlag.

Zverev fand auf dem gut besuchten Centre Court auf der Anlage des MTTC Iphitos keinen Rhythmus. Rune, Nummer 70 der Weltrangliste und 2019 Sieger im Junioren-Wettbewerb der French Open, spielte dagegen unbekümmert und mit Lust am Risiko und brachte den Olympiasieger immer wieder aus der Fassung. Nach 1:40 Stunden nutzte er seinen zweiten Matchball.