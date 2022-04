ATP-Turnier in München: Altmaier scheitert an Kecmanovic

München (SID) – Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in München nach seinem Auftaktsieg über Philipp Kohlschreiber im Achtelfinale ausgeschieden. Der 23 Jahre alte Kempener, der sich in der Weltrangliste zuletzt auf Rang 69 verbessert hatte, unterlag dem an Nummer sieben gesetzten Serben Miomir Kecmanovic mit 2:6, 4:6.

Bei kühler Witterung und bedecktem Himmel war Altmaier gegen den stark und dominant spielenden Kecmanovic weitgehend chancenlos. Im zweiten Satz kam er nach einem 2:5-Rückstand zwar noch einmal heran, vergab aber fünf Breakbälle zum 5:5. Kurz darauf nutzte der 22 Jahre alte Kecmanovic, der im ATP-Ranking auf Position 38 steht, nach insgesamt 72 Minuten seinen ersten Matchball.