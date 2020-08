Auch Bencic verzichtet auf US Open

New York (SID) – Auch die Tennis-Weltranglistenachte Belinda Bencic verzichtet auf einen Start bei den US Open in New York. „Ich habe die schwere Entscheidung getroffen, nicht am US-Turnier teilzunehmen und werde nächsten Monat in Rom zur Tour zurückkehren“, teilte die 23 Jahre alte Schweizerin in einem Statement am Samstag mit. Im vergangenen Jahr hatte Bencic das Halbfinale der US Open erreicht.

Zuletzt hatten bereits zahlreiche Topspieler für das Turnier (ab dem 31. August) abgesagt. Unter anderem verzichten die beiden Titelverteidiger Bianca Andreescu (Kanada) und der 19-malige Grand-Slam-Champion Rafael Nadal (Spanien) auf eine Teilnahme.