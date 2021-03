Aus im Viertelfinale: Federer scheitert in Doha an Basilashvili

Doha (SID) – Für Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer ist der Traum vom Titel bei seinem Comeback auf der Tennistour geplatzt. Der 39-jährige Schweizer, der nach zwei Knieoperationen rund 13 Monate ausgefallen war, ist beim ATP-Turnier in Doha im Viertelfinale ausgeschieden. Federer verlor gegen Nikoloz Basilashvili mit 6:3, 1:6, 5:7, der Georgier trifft im Halbfinale nun auf Taylor Fritz (USA).

Am Mittwoch hatte der 20-malige Major-Sieger Federer sein erfolgreiches Comeback gegeben und den Briten Daniel Evans in drei Sätzen bezwungen. Die wichtigste Botschaft dabei war: Nach zwei Operationen hält das Knie auch unter Wettkampfbelastung. Sein zuvor letztes Match war die Halbfinal-Niederlage gegen Novak Djokovic bei den Australian Open 2020 gewesen.

Nach seinem Auftakterfolg in Doha hatte sich der Weltranglistensechste „echt zufrieden“ gezeigt, er sei „wirklich explosiv“ gewesen. Gegen Bassilaschwili hatte Federer dann aber sichtlich zu kämpfen, schon im ersten Satz leistete der Weltranglisten-42. aus Georgien starke Gegenwehr. Gleich drei Breakbälle erspielte sich Basilashvili, doch Federer hielt seinen Aufschlag.

Das gelang dem Schweizer im zweiten Durchgang gleich zu Beginn nicht, und Basilashvili drehte nun auf. In nicht mal einer halben Stunde schaffte er den Satzausgleich, anschließend agierten beide zunächst auf Augenhöhe – und Federer wirkte zunehmend müde. Trotz allem erspielte er sich sogar noch einen Matchball, wenig später verwandelte sein Gegner nach 1:50 Stunden aber seinen dritten Matchball.

Losing against 🇬🇪 Nikoloz Basilashvili at @exxonmobil_qa 🇨🇭 Roger #Federer collects his 23rd losing match with at least 1 wasted match point pic.twitter.com/AgQnPlXrTM

— TennisMyLife (@TennisMyLife68) March 11, 2021