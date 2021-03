Nach Niederlage in Doha: Federer sagt Teilnahme in Dubai ab

Hamburg (SID) – Roger Federer zieht sich nach seiner Viertelfinal-Niederlage beim ATP-Turnier in Doha/Katar ins Training zurück. Der 39 Jahre alte Grand-Slam-Rekordchampion aus der Schweiz sagte nach dem 6:3, 1:6, 5:7 gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili seine Teilnahme für das folgende Event in Dubai ab.

„Es war großartig, auf die ATP-Tour zurückzukehren. Ich habe jede Minute geliebt, die ich in Doha gespielt habe“, schrieb der 20-malige Majorsieger bei Twitter: „Ich habe beschlossen, dass es das Beste ist, ins Training zurückzukehren und werde daher nächste Woche in Dubai nicht antreten.“

It’s been great to be back on the @atptour , loved every minute playing in Doha once again. 🙌🏼

A big thank you to the best and loyal team that helped me get here. 🙏🏼

I’ve decided it’s best to go back to training and as a result, I’ve decided to withdraw from Dubai next week. 🏋🏽 pic.twitter.com/zp65Jt832n

— Roger Federer (@rogerfederer) March 11, 2021