Australian Open: Coco Gauff scheitert im Achtelfinale

(SID) – Für das Tennis-Wunderkind Cori Gauff (USA) wachsen die Bäume noch nicht in den Himmel. Der 15 Jahre alte Teenager scheiterte bei den Australian Open nach einem überzeugenden Sieg gegen Titelverteidigerin Naomi Osaka (Japan) im Achtelfinale. Gauff unterlag der an Nummer 14 gesetzten Sofia Kenin (USA) mit 7:6 (7:5), 3:6, 0:6. Die in Moskau geborene Kenin trifft nun auf Ons Jabeur (Tunesien).