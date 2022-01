Australian Open: Gojowczyk und Maria scheitern in Runde eins

Melbourne (SID) – Tennisprofi Peter Gojowczyk ist bei den Australian Open in der ersten Runde gescheitert. Der 32 Jahre alte Münchner unterlag in seiner Erstrundenbegegnung am Montag dem Franzosen Benjamin Bonzi 3:6, 3:6, 3:6. Gojowczyk war letztlich chancenlos und musste sich nach einen Spielzeit von 1:36 Stunden dem Weltranglisten-65. geschlagen geben.

Gojowczyk hatte sich zuletzt in der Weltrangliste auf Platz 87 hochgekämpft und war bei den US Open im vergangenen Jahr als Qualifikant noch ins Achtelfinale vorgestoßen – in Melbourne konnte er an den Erfolg nicht anknüpfen.

Auch für Tatjana Maria (Bad Saulgau) ist das Turnier nach dem ersten Tag bereits beendet. Die Athletin aus Bad Saulgau verkaufte sich gegen die US-Open-Halbfinalistin Maria Sakkari (Griechenland/Nr. 5) bei der 4:7, 6:7 (2:7)-Niederlage aber teuer.

Die 34 Jahre alte Maria stand in Melbourne aufgrund ihres Protected Rankings im Hauptfeld, obwohl sie in der Weltrangliste nur auf Platz 258 geführt wird. Erst im Juli 2021 war sie nach der Geburt ihrer zweiten Tochter und fast einjähriger Pause auf die Tour zurückgekehrt.

Insgesamt sind am ersten Turniertag acht deutsche Profis im Einsatz, darunter auch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) im Duell mit Landsmann Daniel Altmaier (Kempen) in der Night Session in der Rod-Laver-Arena (2. Match nach 9.00 Uhr MEZ/Eurosport). Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) greift am Dienstag gegen Kaia Kanepi (Estland) ins Geschehen ein.