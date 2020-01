Australian Open: Siege für Pliskova und Bencic

Melbourne (SID) – Die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova hat bei den Australian Open souverän die zweite Runde erreicht. Die Halbfinalistin des Vorjahres besiegte in ihrem Auftaktmatch die Französin Kristina Mladenovic 6:1, 7:5 und trifft nun auf Laura Siegemund (Metzingen) oder Coco Vandeweghe (USA).

Auch die an Nummer sechs gesetzte Schweizerin Belinda Bencic erreichte durch ein 6:3, 7:5 die zweite Runde. Dagegen scheiterte die an Nummer zwölf gesetzte Britin Johanna Konta mit einem 4:6, 2:6 an der auf Rang 78 der Weltrangliste geführte Tunesierin Ons Jabeur.