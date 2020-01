Australian Open Tag 2: Kerber und Zverev im Einsatz

Der zweite Tag der Australian Open steht bevor. Auch er hat einige Highlights zu bieten und viele deutsche Spieler gehen an den Start – unter anderem Angelique Kerber und Alexander Zverev.



Deutschlands Top-Spielerin Angelique Kerber trifft auf die Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto aus Italien. Diese belegt Platz 175 der Weltrangliste, weshalb Kerber klar favorisiert ist. Die beiden Spielerinnen trafen zuvor nie aufeinander. Kerber verlor bei einem Grand Slam-Turnier zuletzt 2011 gegen eine Spielerin außerhalb der Top 100 – und zwar in Wimbledon gegen Laura Robson. Außerdem steht Elisabeta Cocciaretto erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers und Kerber hat einen deutlichen Erfahrungsvorsprung. Auch wenn Kerber wegen Problemen am hinteren Oberschenkel eventuell nicht zu hundert Prozent fit ist, sollte sie dieses Auftaktmatch gewinnen. Das Match ist als zweite Partie der Night-Session in der Rod Laver-Arena angesetzt und startet voraussichtlich gegen 11.30 Uhr deutscher Zeit.

Ein Highlight bei den Damen ist die Begegnung zwischen Maria Sharapova und Donna Vekic. Sharapova gewann ihr letztes Match bei einem Grand Slam-Turnier vor einem Jahr in Melbourne. Donna Vekic war bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie höher gesetzt. Sie steht an Position 19. Direkte Begegnungen gab es zwischen den Beiden erst eine, die Sharapova 2018 für sich entscheiden konnte. Es ist das zweite Match in der Rod Laver-Arena nach 01:00 Uhr deutscher Zeit.

Eine weitere hochklassige Partie wird morgen zwischen Karolina Pliskova und Kristina Mladenovic um 01:00 Uhr deutscher Zeit in der Rod Laver Arena erwartet. Beide haben mit jeweils zwei gewonnenen Partien ein ausgeglichenes Head-to-Head, aber Mladenovic konnte dieses Jahr noch kein Hauptrundenmatch gewinnen. Die Tschechin Karolina Pliskova hingegen gewann das WTA-Turnier in Brisbane.

Weitere deutsche Damen, die morgen ihr Erstrundenmatch bestreiten, sind Laura Siegemund und Antonia Lottner. Siegemund trifft auf Coco Vandeweghe, Qualifikantin Lottner auf Camila Giorgi. Die Italienerin steht an Position 97 in der Weltrangliste. Die beiden trafen bereits einmal aufeinander und damals setzte sich Giorgi souverän mit 6:2, 6:2 durch. Tatjana Maria bekommt es mit Cici Bellis zu tun, die nach langer Verletzungspause wieder zurück auf der großen Bühne ist.

Highlights bei den Herren

Bei den Herren trifft Alexander Zverev auf Marco Checcinato. Der Deutsche hatte zuletzt mit einer Formkrise zu kämpfen, berichtete aber davon, mehr trainiert zu haben als jeder andere Profi. Zverev ist gegen die Nummer 77 der Weltrangliste Favorit. Das Spiel ist als zweite Partie der Night-Session in der Margaret Court-Arena angesetzt (etwa 11:00 Uhr deutscher Zeit).

Daniil Medvedev hat mit Frances Tiafoe kein leichtes Los gezogen. Die beiden spielen um 9:00 morgens deutscher Zeit in der Rod Laver Arena gegeneinander. Medevedev präsentierte sich beim ATP-Cup zuletzt in starker Form und geht als Favorit ins Match gegen den jungen US-Amerikaner. Außerdem gewann Medvedev die letzte Begegnung der beiden 2019 in Washington.

Auch der Weltranglistenerste Rafael Nadal kommt zum Einsatz. Allerdings sollte er wenig Probleme gegen den Bolivianer Hugo Dellien bekommen.

Außerdem sind einige deutschen Herren am Start: Qualifikant Peter Gojowczyk trifft auf Christopher Eubanks. Das Los meinte es gut mit dem Deutschen, der gegen den 101 Positionen niedriger stehenden US-Amerikaner leicht favorisiert ist. Außerdem muss Dominic Koepfer gegen den Qualifikanten Pedro Martinez ran und hat ebenfalls gute Chancen auf den Einzug in die zweite Runde. Das schwerste Los hat Cedrik-Marcel Stebe: Er trifft auf den berüchtigten Franzosen Benoit Paire.