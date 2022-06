Bad Homburg Open: Noch Tickets für Montag und Dienstag erhältlich

Bad Homburg Open mit Topstars wie Kerber, Bencic, Stephens, Andreescu & Co. – Noch Tickets für Montag und Dienstag erhältlich!

Der Countdown läuft: Nur noch wenige Tage, dann beginnt im Kurpark die zweite Auflage der Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers (18. bis 25. Juni). Und nicht nur Turnierbotschafterin Angelique Kerber startet ihre Mission Titelverteidigung bereits zu Wochenbeginn. Auch andere Topstars wie die Grand Slam-Champions Bianca Andreescu, Sloane Stephens und Simona Halep sowie Olympiasiegerin Belinda Bencic greifen bereits am Montag (20. Juni) oder Dienstag (21. Juni) ins Turniergeschehen ein.

Erleben Sie von Anfang an Weltklassetennis hautnah! Tickets und weitere Informationen erhalten Sie auf der Turnierhomepage (https://badhomburg-open.reservix.de/events).

Aus deutscher Sicht stehen neben Angelique Kerber und Andrea Petkovic dank einer Wildcard auch Sabine Lisicki beziehungsweise Jule Niemeier direkt im Hauptfeld. In der Qualifikation kämpfen Tatjana Maria und Tamara Korpatsch (beide WC) um den Sprung ins Main Draw.

Baloise Park Village frei zugänglich

Für Unterhaltung ist auch abseits der Rasencourts gesorgt. Das vielseitige Rahmenprogramm im frei zugänglichen Baloise Park Village verspricht reichlich Entertainment und Sommerfest-Atmosphäre. Dem Hit Radio FFH Family Day am 19. Juni (Sonntag) folgt am 20. Juni (Montag) der Kids‘ Day. Am 22. Juni (Mittwoch) findet der Clubs‘ Day statt – und am 23. Juni (Donnerstag) der Afterwork Day.

Neben dem Baloise Park Village sind auch die Matchcourts 1+2 ohne Ticket öffentlich zugänglich. Lediglich für die Spiele auf dem Centre Court wird eine Eintrittskarte benötigt.

Öffnungszeiten Baloise Park Village:

18. Juni (Samstag): 10.30 bis 22.00 Uhr

19. bis 25. Juni (Sonntag bis Samstag): 11.00 bis 22.00 Uhr