Becker, Stich, Kerber & Co. gratulieren: Unsere 500. Ausgabe ist da!

Im Sommer 1976 erschien das erste tennis MAGAZIN. Damals auf dem Titel in einem quietschgelben Dress und mit Holzracket in der Hand: Ilie Nastase, der Tennis-Haudegen aus Rumänien. Ein Titel-Thema lautete: „Warum Sie Mixed NIE mit Ihrer Frau spielen sollten.“

In den letzten Wochen hat die tennis MAGAZIN-Redaktion verstärkt in alten Heften geblättert, ist tief ins Archiv gestiegen und hat dabei längst vergessene Stories noch einmal durchlebt sowie alte Fotoschätze gehoben. Heute, also exakt 45 Jahre nach unserem ersten Heft, wird nämlich unsere 500. Ausgabe an den Kiosken liegen. 500 Hefte – wow! Wenn das kein Grund ist, um als Redaktion viel Zeit damit zu verbringen, in alten Erinnerungen zu schwelgen.

Genau das wollen wir auch Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, ermöglichen. Wir haben einige Inhalte aus den alten Heften frisch in die Jubiläumsaugabe gehoben, damit auch Sie ein Gefühl für die Geschichte des Tennis und des tennis MAGAZINs bekommen. Aus unserem allerersten Interview mit Boris Becker, das wir Anfang 1986 mit ihm führten, haben wir die besten Passagen rausgefiltert. Kostprobe: „Eine meiner Charaktereigenschaften ist es, niemals überrascht zu sein, über das, was ich erreiche.“ Becker war damals 18 Jahre und hatte schon einen Wimbledontitel gewonnen.

tennis MAGAZIN mit Ausgabe 500!

Ebenfalls aus dem Jahr 1986 stammt eine Analyse von Peter Graf über die Vorhand seiner Tochter Steffi. Sie wissen schon, „Fräulein Vorhand“! In seinem Einleitungstext findet man Sätze wie: „Ein Problem ist allerdings, dass man beim Deutschen Tennis Bund so wenig Erfahrung mit Kindertennis hat.“ Oder: „Für mich ist Steffis Spaß auf dem Platz wichtiger als all die Preisgelder, die sie verdient.“ Tja, 35 Jahre später stehen solche Aussagen in einem ganz anderen Licht da.

Michael Stich hat sich für unsere Jubiläumsausgabe einen Vormittag Zeit genommen, um mit uns durch viereinhalb Tennis-Jahrzehnte zu reisen. Er erzählte uns, wie es in den 70er-Jahren war, wenn man als kleiner Knirps in einem Tennisclub aufwuchs. Wie er dann in den 80er-Jahren eher zufällig ins Profitennis rutschte und wie er 1991 – als Highlight seiner tollen Karriere – in Wimbledon gewann. Über die Neuzeit des Profitennis sagte er uns: „Mir fehlen die starken Persönlichkeiten.“ Und: „Ich bin heilfroh, dass es zu meiner aktiven Zeit noch keine sozialen Medien gab!“

Im Video: Stars gratulieren zur 500. Ausgabe

Stich ist auch einer unserer Gratulanten in unserem Jubiläums-Video! Mit dabei sind auch Boris Becker, Angie Kerber, Julia Görges, die Zverev-Brüder, Sabine Lisicki, Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff.

In unserer neuesten Ausgabe werden Sie auch Volker Gliewe kennenlernen. Er ist unser langjährigster Leser, denn sein Abo startete mit der Nummer eins im Juni 1976. Seitdem liest er durchgängig tennis MAGAZIN – „und zwar alles, querbeet“, wie er im Gespräch mit uns betont.

Bevor Sie nun die Befürchtung haben, dass wir mit Heft 500 ziemlich verstaubt daher kommen, können wir Sie beruhigen: Natürlich gibt es auch aktuelle Inhalte in gewohnter tennis MAGAZIN-Manier. Turnierberichte aus München (Herren) und Stuttgart (Damen), ein Interview mit Edwin Weindorfer zu den Auswirkungen der um eine Woche verschobenen French Open auf sein ATP-Rasenturnier in Stuttgart und einen umfangreichen Schuhtest, damit Sie stabil in die neue Sandplatzsaison rutschen können. Und schließlich unsere Vorschau auf die French Open 2021: Gibt es irgendeinen Grund an Nadals 14. Triumph in Paris zu zweifeln? Wir verraten es Ihnen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserer 500. Ausgabe, die Sie gleich hier in unserem Shop bestellen können!

Ihre tennis MAGAZIN-Redaktion