Bei allen Grand Slam-Turnieren: Match-Tiebreak bei 6:6 im Entscheidungssatz

Mit dem Start den French Open 2022 in Paris wird bei allen vier Grand-Slam-Turnieren ein Match-Tiebreak bis zehn beim Stand von 6:6 im Entscheidungssatz eingeführt. Die größte Umstellung wird es auch in Roland Garros geben, denn dort wird nun zum ersten Mal überhaupt eine Begrenzung des finalen Durchgangs etabliert. Bisher galt in Paris das „Open End“-Prinzip.

Keine Umstellung dagegen gibt es bei den Australian Open. Dort wird seit 2019 ein Match-Tiebreak bei 6:6 als ultimativer Entscheidungsbringer ausgespielt. In New York ist die Umstellung eher gering: Statt eines normalen Tiebreaks (bis 7) im dritten bzw. fünften Satz bei 6:6 gibt es nun einen Match-Tiebreak (bis 10).

Die 4 GS-Turniere haben sich auf eine einheitliche Regel für den Entscheidungssatz verständigt: In Melbourne, Paris, Wimbledon & New York wird der fünfte (HE) bzw. dritte (DA) Satz mit einem Match-Tiebreak bis 10 bei 6:6 entschieden! Die neue Regel gilt ab @rolandgarros 2022! — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) March 16, 2022

Wimbledon nun mit früherem Match-Tiebreak

In Wimbledon muss man dagegen Abschied von seiner besonderen Regeln nehmen: Denn dort galt zuletzt, dass in Entscheidungssätzen bei 6:6 zunächst weitergespielt wird. Sollte die Partie aber einen Spielstand von 12:12 erreichen, greift eine Abkürzung für ein schnelleres Ende: der Match-Tiebreak. Unvergessen, wie das Finale 2019 zwischen Novak Djokovic und Roger Federer in diesem finalen Shoot-out endete. Künftig wird dieser nun auch auf dem heiligen Rasen schon bei 6:6 gespielt.

Das neue Format – das zunächst zu den Australian Open 2023 erprobt wird – wird in allen Herren- und Dameneinzelwettbewerben, im Herren- und Damendoppel, in allen Qualirunden, im Rollstuhl-Einzel und im Junioren-Einzel zum Einsatz kommen, teilten die vier Grand Slams in einer Erklärung mit, die am Mittwoch erstmals auf der Wimbledon-Website veröffentlicht wurde.

Starting at this year's Roland-Garros, all four Grand Slams will use a 10 point tie-break to decide final sets when the score reaches six games all. Find out more ⬇️ — Wimbledon (@Wimbledon) March 16, 2022

Eine Ausnahme bleibt aber noch: Im Mixed, im Junioren-Doppel und im Rollstuhl-Doppel bei den US Open, den French Open und den Australian Open wird anstelle eines letzten Satzes ein 10-Punkte-Tiebreak gespielt – nicht aber in Wimbledon. Dort werden auch in diesen Disziplinen drei volle Sätze gespielt, mit einem Match-Tiebreak bei 6:6.