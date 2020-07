Beziehungs-Aus bei Zverev und Patea?

Den Sozialen Medien nach zu urteilen, scheint es zwischen Alexander Zverev und Brenda Patea zu kriseln. Beide folgen sich nicht mehr gegenseitig auf Instagram und habe alle gemeinsamen Fotos entfernt.

Nachdem Alexander Zverev seine Beziehung mit der Russin Olga Sharypova aus der Öffentlichkeit fern hielt, kommunizierte er seine neue Beziehung mit Freundin Brenda Patea sehr offen. Patea war auch zuvor für viele keine Unbekannte. 2017 belegte sie bei der TV-Show Germany’s Next Top Model den zehnten Rang. Zverev und Patea lernten sich während des Master-Events im November 2019 in Paris kennen. Laut eigenen Aussagen begegneten sich die beiden in einem Café. Kurze Zeit später war Patea in der Spielerbox bei den ATP-Finals in London zu sehen.

Zverev: Erste Beziehungspause während Corona-Lockdown?

Seitdem ist die Berlinerin an der Seite der deutschen Nummer Eins nicht mehr wegzudenken. Zu fast jedem Turnier begleitete Sie den drei Jahre jüngeren Zverev. Auch die Off-Season verbrachten sie gemeinsam in Mexiko. Lediglich während des Corona-Lockdowns ließ sich eine Krise zwischen dem Paar vermuten. Während Zverev in Florida trainierte, saß Patea mit ihrer Mutter in Berlin fest. In einer Instagram-Liveübertragung berichteten beide, dass sie sich nur über schreiben und Facetimen verständigen können.

Dass sich die Entfernung zwischen dem jungen Paar auf Dauer auf die Beziehung auswirkte, zeigte sich, als Patea kurzzeitig alle Bilder ihres Freundes von ihrem Instagram-Profil löschte. Kurze Zeit später tauchten aber sowohl die Bilder, als auch Zverev in Berlin wieder auf. Anschließend verbrachten sie mehr Zeit miteinander. So begleitete Patea ihren Freund sowohl nach Serbien zur Adria-Tour, als auch zurück nach Monaco, wo sich der Deutsche in eine selbst auferlegte Quarantäne begeben wollte. Nachdem das Paar dann aber in Party-Videos eines Mode-Designers zu sehen war und damit viel Kritik auf sich zog, wurde es sehr still auf ihren Instagram-Profilen.

Nun wird in den sozialen Medien erneut gemunkelt, dass es ein Beziehungs-Aus oder eine Pause zwischen Zverev und Patea gibt. Beide haben ihre gemeinsamen Fotos von ihren Instagram-Accounts entfernt und abonnieren sich nicht mehr gegenseitig. Bislang haben sich weder Zverev noch Patea öffentlich zu einem möglichen Beziehungsaus geäußert. Lediglich die Social Media-Profile laden zu Mutmaßungen über eine mögliche Trennung ein.